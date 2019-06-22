打游戏忘记航班？任天堂即将在东京成田机场开设展示区

IT之家6月22日消息 日前，任天堂宣布将在东京成田国际机场开设“任天堂值机区”，预计今年6月29日正式开业。所有在成田机场搭乘飞机的旅客都将有机会在这里试玩五款Switch游戏。

“任天堂值机区”将设在成田机场1号航站楼的客服中心，在6月29和30日，马里奥将亲临现场，供旅客和玩家合影留念。“任天堂值机区”营业时间从当地时间早10:30开始到晚17:30结束。另外，大阪的关西国际机场也将于7月27日到28日期间举行马里奥的合影活动。