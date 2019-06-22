华为西欧总裁：Mate X 5G折叠屏手机最晚9月份上市

IT之家6月22日消息 三星Galaxy Fold折叠屏手机在4月底发布之前遭遇质量问题，而被迫延期，目前还未确定下具体的上市日期。虽然华为Mate X 5G折叠屏手机从未公布具体的上市时间，但此前表示是今年夏季。在刚刚举行的华为Nova 5系列发布上，华为何刚表示，Mate X预计在7月底至8月初开售。对于海外用户，Mate X的上市日期也有了说法。

据外媒TechRadar报道，华为西欧地区总裁Vincent Pang表示，“它最迟将在9月份推出。可能更早些时候，但9月份肯定可以保证。”Pang还表示，该手机发布时会预装Android系统。不过有消息称，华为Mate 30系列将运行华为自己的HongmengOS（鸿蒙系统）。

华为Vincent Pang表示，能够搭载安卓系统，是由于该折叠屏设备是在今年2月宣布的，远在华为5月被列入美国商务部“实体名单”之前，因为该手机不在禁令范围内。华为Mate X将在任何国家提供5G服务，当然除了美国。

据华为何刚在国内的说法，之所以推迟华为Mate X的发布时间，主要原因在于Mate X尚未取得入网许可，需要进行入网测试，同时，折叠屏也需要进行大量的应用适配工作。而华为也在积极推动头部应用厂商的折叠屏适配工作。