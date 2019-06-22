内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

华为西欧总裁：Mate X 5G折叠屏手机最晚9月份上市

2019-6-22 20:07:56来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月22日消息 三星Galaxy Fold折叠屏手机在4月底发布之前遭遇质量问题，而被迫延期，目前还未确定下具体的上市日期。虽然华为Mate X 5G折叠屏手机从未公布具体的上市时间，但此前表示是今年夏季。在刚刚举行的华为Nova 5系列发布上，华为何刚表示，Mate X预计在7月底至8月初开售。对于海外用户，Mate X的上市日期也有了说法。

据外媒TechRadar报道，华为西欧地区总裁Vincent Pang表示，“它最迟将在9月份推出。可能更早些时候，但9月份肯定可以保证。”Pang还表示，该手机发布时会预装Android系统。不过有消息称，华为Mate 30系列将运行华为自己的HongmengOS（鸿蒙系统）。

华为Vincent Pang表示，能够搭载安卓系统，是由于该折叠屏设备是在今年2月宣布的，远在华为5月被列入美国商务部“实体名单”之前，因为该手机不在禁令范围内。华为Mate X将在任何国家提供5G服务，当然除了美国。

据华为何刚在国内的说法，之所以推迟华为Mate X的发布时间，主要原因在于Mate X尚未取得入网许可，需要进行入网测试，同时，折叠屏也需要进行大量的应用适配工作。而华为也在积极推动头部应用厂商的折叠屏适配工作。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为Mate X 5G华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有