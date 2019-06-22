从入门到放弃，一文回顾谷歌平板电脑史

跌跌撞撞9年时间，谷歌终于宣布放弃自己的平板电脑业务。

6月21日，谷歌资深副总裁，设备及服务负责人Rick Osterloh在个人推特上宣布了这一消息，他谈到谷歌硬件团队将专注打造笔记本电脑，未来会继续支持其它合作伙伴开发平板电脑，而外媒Business Insider、Computer World则确认了谷歌将不会再继续自己的平板电脑业务。

不论对用户还是谷歌，这都不算是一个好消息，考虑到谷歌在之一领域投入的时间之长、精力之大，走到今天这一步不免让人遗憾，也因此会有更多疑惑：为何做了这么多努力谷歌仍然无法成功？在这条路上究竟谷歌遇到了什么问题？未来还有没有新的机会？

带着这些问题，不妨和极客之选（公众号GeekChoice）一起来看看谷歌平板电脑的历代产品，也许答案就在其中。

Motorola Xoom

发布时间：2011年1月

于2011年1月在CES亮相的摩托罗拉Xoom可以算得上是Android平板阵营第一枪，而这款产品也是谷歌在平板电脑上正面对抗苹果iPad诞生的产物。

原因很简单，Xoom是第一款搭载Android 3.0蜂巢系统（Honeycomb）的平板电脑，这一新系统不仅拥有针对平板电脑的全新用户界面，还加入了改进的任务切换和通知界面，书签同步和自动填充表单也第一次出现，相比当时的iPad来说非常有特色。

硬件配置上Xoom也不输于iPad，一块10.1英寸、1280×800分辨率的显示屏，相比9.7英寸、1024×768分辨率的第一代iPad来说强悍不少，处理器采用了1GHz双核处理器Nvidia Tegra 2 T20，再加上1GB RAM和32GB ROM，这在当时是非常强悍的硬件配置。

在软件和硬件上的努力让Motorola Xoom收获了许多媒体好评，也让人们看到了谷歌在平板系统上的决心。尽管如此，较高的定价（799美元，iPad一代则为499美元）以及起步匮乏的应用生态让这款产品并没有iPad那样热销，上市6周时间只售出了约10万台，而隔壁苹果iPad第一代第一天就售出了30万台，在当年11月推出的继任者Xoom 2也未能掀起更大波澜，最终，2011年谷歌在平板电脑上交出的成绩单并不理想。

Nexus 7

推出时间：2012年6月（第一代）、2013年7月（第二代）

Xoom的失败并没有阻碍谷歌的平板梦，反而更坚定了其独立做平板的想法。2012年，谷歌开始和OEM厂商合作，通过自主设计、开发、营销的方式，打造一系列运行Android系统的专属品牌Google Nexus，由此，和华硕联合开发的Nexus 7平板电脑走进了人们视野。

Nexus 7中的数字7代表的并非第七代产品，而是由于其屏幕尺寸为7英寸。谷歌为其搭载了Android 4.1系统，这一全新系统不但操作运行更加流畅（Project Butter的改变），还融入了全新的智能助手Google Now，整体操作上给人的感觉更方便也更好用。

硬件上采用的则是1.3GHz的Nvidia Tegra 3四核处理器，1GB RAM配合8GB/16GB/32GB ROM的组合，7英寸1280×800的组合让它在当时表现出比不少手机还要优秀。而整体的尺寸（198.5×120×10.5mm）和重量（340g）则相比iPad来说更加便携，因此吸引了不少用户（iPad mini要等到5个月后才会推出）。

真正让用户做出决定的其实还是价格。Nexus 7用199美元（8GB内存版本）的起步价俘获了人们，而最新的系统和好用的谷歌服务则进一步巩固了这种吸引力，加上这款产品和iPad形成的错位竞争，让它终于扬眉吐气，销量达到700万台，包括后续推出的第二代Nexus 7依旧保持了这些优良传统，这其实也是谷歌在平板电脑上最成功一款产品。

Nexus 10

推出时间：2012年10月

除了与华硕合作生产Nexus 7，谷歌还在2012年与三星合作，推出了Nexus 10。这是一款10.1英寸平板，同样搭载Android 4.2系统，延续谷歌在Nexus品牌的思路，这款产品依旧具有较强的硬件配置以及最新的Android系统体验。

不过和当年同期发布的的iPad第四代产品相比，Nexus 10采用的双核Exynos 5处理器敌不过iPad上的A6X处理器，虽然分辨率更高，但9.7英寸iPad上的Retina Display效果却非常出色，加上已经成熟的iPad软件生态，这款产品并没有引发太大的轰动。

Nexus 9

推出时间：2014年10月

Nexus 9应该是谷歌最没有存在感的一款平板电脑。和苹果稳扎稳打，慢慢增加产品线的思路不同，谷歌始终没有坚持在某一尺寸上死磕到底，到2014年，联合HTC开发的Nexus 9尝试的尺寸是8.9英寸，而这个尺寸已经非常接近苹果iPad上坚持的9.7英寸了。

Nexus 9使用了Nvidia Tegra K1芯片，搭载的是2GB RAM+16GB/32GB ROM的组合，它在硬件上最具特色的或许就是HTC标志性的BoomSound前置双扬声器特性，但这款产品相比当年推出的iPad Air 2存在不少差距。

首先，在Nexus 9 425g、iPad Air 2 437g的近似重量下，iPad Air 2的的厚度（6.1mm）相比Nexus 9（7.95mm）足足少了1.85mm，同时，更好的屏幕，更强的A8X芯片都让苹果的设备有足够吸引力，尽管iPad Air 2价格贵了100美元，但两者的差距已经显现，虽然谷歌为Nexus 9搭载的Android 5.0相比苹果推出的iOS 10而言也有诸多变化，但显然在平板电脑软件生态方面，谷歌的距离又一次被拉大了。

Pixel C

推出时间：2015年9月

谷歌在平板电脑上再一次转变思路是在2015年推出的Pixel C上。从Nexus到Pixel品牌的升级，以及不再推出Nexus产品的官方回答，意味着Nexus时代的那种追求性价比路线的产品风格停止，取而代之的是高端化，更具设计感的产品思路，于是我们就看到了Pixel C。

Pixel C曾被当时一些用户称为最强安卓平板，它一改之前Nexus平板的塑料机身，通过金属材料的加入增加了品质感，也更像苹果了。10.2英寸屏幕2560×1800的分辨率，主频1.9GHz的Nvidia Tegra X1八核芯片，都让这台平板电脑有了「旗舰」的感觉，在微软Suraface系列，苹果iPad Pro系列都有键盘支持的情况下，谷歌也为其搭配了一个外接键盘，因此Pixel C也是谷歌转变平板电脑方向的一款产品。

但是从系统上，谷歌并没有做出相应的调整，Pixel C搭配当时最新的Android 6.0 Marshmallow系统，不过其在平板模式下没有体现出明显特色，既比不上Suraface系列日渐成熟的平板模式，也不如自家Chrome OS系统，这些都让这台设备空有好硬件却无用武之地。

Pixel Slate

推出时间：2018年10月

随着在Chrome OS系统上的逐渐成熟，同时也是在Pixel整体产品定下设计语言的基础上，谷歌时隔三年，终于在2018年推出了Pixel C的升级产品，这就是Pixel Slate。

与前一代Pixel C在设计上带有较明显的「借鉴」思路不同，Pixel Slate整体表现出Pixel系列的设计语言，不论是平板的背面材料上，还是外接键盘的设计上，都更加具有亲和力。这款产品本身也兼容了Chrome OS和Android两种系统，因此使用范围得以扩展。

Pixel Slate在硬件配置上也开始注重体验，开始搭载Intel酷睿系列处理器，更大的屏幕以及分辨率，配合立体双扬声器，以带来日常工作以及娱乐时的良好体验，而且还配备了Titan M安全芯片，以更好保持用户信息安全。

但尽管如此，相比苹果在2018年推出的iPad Pro，Pixel Slate仍然不够强大。苹果不仅为iPad Pro添加了A12X处理器和Face ID，在系统层面也更进一步朝着生产力工具的方向前进，全新一代Apple Pencil强大也让Pixel Slate难以望其项背。

当苹果在2010年4月发布第一代iPad之后，平板电脑，这种介于笔记本电脑和手机之间的新品类出现在大家面前。更好的影音表现、更简单的操控性让它在日常娱乐方面展现出优势，而相较于笔记本电脑的低价格则让它顺利进入寻常百姓家中，成为老少咸宜的设备。如此种种的优点让苹果得以迅速打开市场，也让其它公司看到了一片蓝海，谷歌就此加入这场竞争，开始了自己的平板之路。

但从Xoom到Pixel Slate，从雄心勃勃到最终放弃，谷歌在平板电脑上的进展始终和苹果有一段距离，配置、生态上的一步步落后并非偶然，苹果建立起的软硬件协同的平板生态圈，以及逐渐多样化的产品线，加上覆盖不同价位的产品，这些因素都培养起了足够忠诚的用户群体，而庞大的用户群体则反过来推动苹果继续向前，这一点，现在的谷歌再怎么努力也没有办法跨越，这或许是谷歌放弃平板业务的真正原因。

对于注定无法成功的业务，谷歌往往会果断放弃。放弃平板业务，一如放弃之前的Google Reader或者Google+那样，只是一次正常操作，但这种转变也许会给其它对手机会，一个谷歌倒下了，其它厂商依然会继续前进，只可惜起个大早的谷歌，最终还是没办法赶上这个晚集。