德州仪器推出业界新款汽车系统基础芯片：集成CAN FD控制器和收发器

德州仪器近期推出了业界新款汽车系统基础芯片（SBC）TCAN4550-Q1。该芯片集成了使用灵活数据速率控制器局域网（CAN FD）的控制器和收发器，旨在满足车载网络对高带宽和数据速率灵活性的需求。它采用了几乎所有微控制器的串行外围接口（SPI）总线来部署CAN FD接口或提高系统中CAN FD总线端口的数量，同时最少量地对硬件进行改动。

CAN FD通信协议是基于原始CAN总线标准（又称为“经典CAN”）而设计的，有助于确保多种车载网络数据传输率和吞吐量在继续演进的同时，汽车微控制器和连接的系统能够以各种速率高效通信。CAN FD协议支持高达5 Mbps的数据传输率和高达64字节的有效负荷，有效提升了设计师的能力，使其能够在其下一代汽车应用中更快速地移动数据。

以往，在升级至或扩展CAN FD功能时，设计师不得不在其设计中整合多个分立的组件或彻底修改微控制器，通常来说这既耗时又成本高昂。借助TCAN4550-Q1系统基础芯片（SBC），设计师能够保有汽车电子和照明、高级驾驶员辅助系统（ADAS）及汽车网关设计的基于微控制器的现有架构，简化了CAN FD的升级或扩展。

TI TCAN4550-Q1的主要特点和优势

简化物料单（BOM）和削减系统成本：设计师依托高度集成的TCAN4550-Q1可以简化设计，包括集成式±58-VDC总线故障保护、看门狗计时器及故障切换模式。TCAN4550-Q1还能够交叉兼容经典CAN协议。

更便捷地在汽车设计中扩展总线：如果微控制器的CAN FD端口数量有限，设计师还可以使用这款芯片经由汽车系统中现有的SPI端口添加更多的CAN FD总线。通常来讲，此类总线扩展需要重新设计系统，而在使用TCAN4550-Q1时则不必这样做。

更小的电源设计占用空间：凭借集成式125 mA低压差（LDO）线性稳压器，TCAN4550-Q1可以为自己供电，此外，还能够为传感器或其它组件供应70 mA的外部输出。由于减少了对外部电源组件的需要，电源设计所占的空间也因此变小。

降低功耗：TCAN4550-Q1可帮助设计师藉由唤醒和休眠功能降低待机时的系统功耗。

提高最大数据传输率：全新SBC支持汽车在组装期间能够基于8 Mbps最高数据传输率来更快速地编写汽车软件程序，超越了CAN FD协议的5 Mbps最高数据传输率。

节省空间的同时提高系统性能

这一全新产品隶属于TI不断壮大的SBC产品系列，它将CAN FD、CAN、本地互联网络（LIN）收发器和电源组件集成到了单一芯片解决方案中，其中包括TCAN4550-Q1与TLIN1441-Q1。与集成组件较少的竞品相比，这些高度集成的设备有助设计师减少他们的BOM、提高系统性能并使其设计更快上市。设计师还可将TI SBC与TI C2000™微控制器配对，以轻松快捷地扩展可用总线端口数量和提升总体系统功能。

加快设计的工具和支持

借助TCAN4550-Q1评估模块轻松评估TCAN4550-Q1及其CAN FD协议支持，现在即可从TI商店和授权经销商处购得；借助“通过双CAN FD输出对象数据的汽车RFCMOS 77GHz雷达模块参考设计”迅速启动尺寸优化的汽车雷达模块设计。

封装和供货情况

TCAN4550-Q1采用4.5mm×3.5mm极薄（VQFN）封装，已通过TI商店与授权经销商供货。