睡觉磨牙的危害你了解吗

有的人睡觉做梦说梦话，有的人甚至会梦游，还有一些人睡觉会磨牙，我们今天来了解一下比较常见的夜磨牙。其实磨牙的人数大约能占到总人口的百分之十，但大部分人意识不到自己有夜磨牙的行为，除非有他人的告知。长期夜磨牙会导致很严重的问题，但是最严重的问题其实就是你可能正在遭受夜磨牙的痛苦，自己却还不知道......

导致牙齿折裂

在晚上睡觉的时候，磨牙者会不断磨咬他们的后臼齿，而磨咬产生的压力大约为每平方英寸200磅，这大约是什么概念呢？这相当于我们平时吃饭正常咀嚼时对牙齿产生的压力的10倍，这种极大的压力在长期的作用下就会导致牙齿裂折，最后很可能就只剩下光秃秃的牙根了。如果到达这种程度，就只能靠植牙或者戴假牙来弥补了。

导致头痛下巴痛

磨牙不仅会对牙齿造成重创，还可能引起你的头痛和下巴痛。有磨牙症的人，一般程度上在入睡后，每小时会磨牙40分钟，这会直接导致在第二天起床后感觉到头痛和下巴痛。如果每天晚上都磨牙的话，这就会长期损伤你的下颌。研究人员估计有20%的磨牙症患者都有一种下颌疼痛的症状，叫做下颌关节紊乱。这种紊乱症状会影响下颌关节的运动，下颌关节是连接着你的下巴和颅骨的，吃饭说话都需要它。但是如果每晚都磨牙，就会导致这些关节过度劳累，由此它们就会变得很脆弱，甚至是胀大，让你的脸变形，看起来更加的方和有肌肉感。

导致耳鸣有损听力?

此外，磨牙的声音还会造成一定程度上的听力受损。研究人员发现，磨牙和耳鸣之间是有很强的关联性的。耳鸣是一种听觉症状，主要是耳朵一直会伴随着嗡鸣声并导致听力下降。

夜磨牙最可怕的地方就在于，如果没有人告知你有磨牙行为的话，你可能一直都不知道你会磨牙。直到你去看牙医，才有可能发现你的牙齿有严重的磨损情况。

除了夜磨牙，有很大一部分人也会有咬牙的行为，这是很正常的，但是我们都应该尽量避免这些行为的发生。其实，磨牙症是没有什么简单的治疗方法的，我们能做到的就是防护。

如果自己半夜磨牙，如何保护牙齿？