日企奇葩管理方式：用公司电脑交钱、工作任务竞拍

网易科技讯6月23日消息，据国外媒体报道，在日本芯片设备制造商迪斯科，所有东西都是有偿提供的。使用办公桌、个人电脑甚至于雨伞架都要收费，而不同团队会为各自的工作相互收费。

▲项目设计者内藤敏夫(Toshio Naito)

据悉，迪斯科员工使用会议室的费用约为每小时100美元，很多员工对公司收取的费用感到无比高兴。37岁的铃木裕之表示:“人们真的减少了很多无用的会议。”

在该公司，个人是以一人创业的形式运作，每天都有工作任务拍卖，并在所谓的“斗兽场”(Colosseum)里争夺最佳创意。报酬以一种名为“Will”的虚拟货币结算，并在每个季度末以日元支付。“我们创建了一个自由经济区，就像公司外部存在的东西一样，”该项目设计者内藤敏夫(Toshio Naito)说。“工作应该关乎自由，而不是秩序。”

到目前为止，迪斯科的这种方法已经取得了成效。自8年前实施这一试验以来，迪斯科的营业利润率从16%上升到了26%，其盈利能力令业内艳羡。在此期间，该公司股价几乎翻了两番，达到148美元，市值达到50亿美元。由于这种报酬的存在，员工工资是全日本平均工资的两倍多。2017年，迪斯科成为首个因创造理想的工作场所而获得政府颁发新奖项的公司。

然而，尽管该公司已被证明取得了成功，不少公司也进行了数十次咨询和培训，但迄今为止没有一家公司采纳这一想法。很多工程师已经辞职，抱怨这种方法影响了他们纯粹专注于研究的能力。另一些人承担着无休止的压力，为了获得报酬而努力工作。而且，高薪也无法得到保证，这就意味着要忍受一个压力很大的工作环境。东京早稻田大学(Waseda University)研究会计和管理系统的教授清水隆(Takashi Shimizu)说，对季度报酬的过分关注会导致短期思维。他表示:“高级管理层决不能陷入短期思维的怪圈。”还有文化上的挑战。内藤敏夫说，日本员工花了大约五年时间才适应，而美国和中国市场的员工还没有完全接受这种做法。

但迪斯科广岛工厂的工人坂本直树(Naoki Sakamoto)说：“这已经成了我的第二天性。”“这一切会带来更多的兴趣和信心。”