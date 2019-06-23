法国创建G7加密货币特别工作组：应对Facebook Libra

新浪科技讯北京时间6月23日上午消息，法国中央银行行长周五表示，该国正在设立一个G7特别工作组，研究中央银行如何确保像Facebook Libra（天秤座）这样的加密货币受到各种法规的监管。

法国央行行长弗朗西斯·维勒鲁瓦德加洛（Francois Villeroy de Galhau）表示，该工作组将由欧洲央行委员会成员本诺伊特·科雷（Benoit Coeure）领导。

Facebook公司本周宣布计划推出一种新的全球加密货币Libra，作为其进军数字支付计划的一部分。

根据营销材料和对高管的采访，Facebook与包括万事达卡、PayPal和优步在内的28个合作伙伴一起组建了Libra Association，这是一家总部位于日内瓦的实体，负责管理新的数字硬币。但没有一家银行参与其中。

Facebook这项声明很快引发了外界担忧。美国参议院银行委员会表示将在下个月举行听证会。据熟悉此事的华盛顿知情人士透露，负责监管Facebook区块链工作的大卫·马库斯（David Marcus）预计将作证。

英格兰银行行长马克·卡尼（Mark Carney）表示，Libra必须足够安全，否则就不能推出，世界主要央行需要进行监督。

身为七国集团轮值主席国的法国表示，它并不反对Facebook创建金融交易工具。但它坚决反对这种工具成为主权货币。

“我们希望将对创新的开放态度与对监管的坚定态度结合起来。这符合每个人的利益。“维勒鲁瓦德加洛告诉金融业官员。

维勒鲁瓦德加洛说，仍然需要定义“稳定”加密货币的概念。特别是，需要确定哪些工具是稳定的，以及如何确定其汇率。

维勒鲁瓦德加洛还呼吁建立一个由欧洲银行管理局协调的国家反洗钱监管网络，以执行紧急措施，甚至替代国家管理机构，而不是建立一个专门的欧洲机构。

但包括科雷在内的几位欧洲央行官员在过去几个月中一直主张建立这样一个机构。