三星宣布6月25日召开沟通会：或发布S10 5G国行版

IT之家6月23日消息 三星官方昨日宣布将于6月25日在北京召开“三星远见·未来媒体沟通会”。根据三星放出来的海报显示，本次媒体沟通会的主题是“5G”，三星有可能在本次沟通会上正式带来三星S10 5G国行版。

今年2月，三星发布了全球第一款5G手机Galaxy S10 5G，并于4月5日在韩国首卖；6月7日，三星Galaxy S10 5G版在英国上市，该机通过运营商EE和沃达丰进行销售。

三星Galaxy S10 5G配备了一个6.7英寸的曲面AMOLED显示屏幕，1440P +分辨率。它是首批支持HDR10 +的设备，同时也是首批配备超声波指纹识别器的手机。这款手机配备Snapdragon 855/Exynos 9820芯片组，这款手机有8GB内存和256GB/512GB存储空间。

三星Galaxy S10 5G是三星首款支持mmWave和6GHz以下网络的5G手机，其搭载的Wi-Fi 6也可用于1.2Gbps本地连接。

价格方面，8+256GB版本售价139万韩元（约合8222元，1220美元）、8+512GB版售价155万韩元（约合9168元，1360美元），目前国行版手机暂无相关信息。