超薄“Apple Watch”？美研究员研发可监测心脏的电子文身

在过去的一年里，Apple Watch Series 4的推广使消费者可穿戴心电图（ECG/EKG）监测设备变得越来越普遍，但这不是心脏监测器发展的终点——植入你身体其他部位的传感器可以实现更连续精确可靠的监测。现今，美国德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员已经开发出一种轻薄、可伸缩的“电子文身”，它可以贴在心脏表面，并同时生成心电图（ECG）和心振动图机（SCG）读数。

数年来，首席研究员Nanshu Lu一直致力于研发所谓的电子文身，其团队主要的新创新使典型的刚性心振动图机（SCG）传感器变得超薄、可拉伸，并能高度贴合佩戴者的胸腔。电子文身并不是厚片，而是由一种名为聚维尼烯酰胺的导电塑料材料制成，仅厚28微米——即0.028毫米。

结合心电图（ECG）和心振动图（SCG）后的传感器可获得心跳和联动胸腔运动的实时数据。正如地震仪探测地球的震动，心振动图机检测到胸部的震动，并可直接从心脏表面获得更确凿精准的数据。Nanshu Lu解释说，相比仅做心电图（ECG），同步收集心电图（ECG）和心振动图（SCG）这两个检测数据能更深入了解心脏健康状况。

Nanshu Lu的检测系统由手机供电，每次充电后能保证持续监测佩戴者的心脏数日，其数据可在一个原型应用上实现实时追踪和呈现。电子文身呈蛇形，不需要胶布固定，仅占据一个63.5毫米*38.1毫米大小的空间。

目前，研究人员正致力于提高该电子文身收集和存储数据的能力，以及如何延长无线续航时间。如果这些问题可以得到解决，对于可穿戴心脏监测器来说，传统闷热不适的胸部电极器，甚至是前沿商业心电图（ECG）监测设备将会很快变得过于庞大和不便。