电子烟品牌雪加SNOWPLUS获A轮4000万美元融资

新浪科技讯6月23日上午消息，电子烟品牌雪加SNOWPLUS宣布，获得4000万美元A轮投资，本轮融资将主要用于投入渠道、研发以及招募人才。据悉，这是近半年来电子烟行业最大规模的一笔融资。

雪加SNOWPLUS品牌创始人王飒表示，创办该品牌的初心是健康和家庭，“我们一直希望做的事情有正面影响，也相信电子烟是积极的，会改善人的生活”。

据中国产业研究院2017年数据显示，中国电子烟渗透率不足1%，而美国为13%。王飒认为，这意味着，还有很多烟民，并没有接触和接受电子烟这种危害更低、使用便捷的体验方式。在该品牌和其他电子烟品牌的努力下，如果将渗透率做到5%，不但意味着公共健康上的巨大进步，也意味着巨大的市场空间。

她表示，拿到融资后，团队将继续招募人才，并将重点持续投入渠道和研发。渠道方面，除了将继续主打电商渠道外，同时还将发力覆盖线下渠道，还将探索酒店、夜店等渠道。目前，该品牌出海正在谋划中，现已开拓加拿大、韩国、马来西亚等地区，未来海外市场将成为重要增长点。

以下为新浪科技部分采访内容：

新浪科技：电子烟这条赛道上玩家众多，行业壁垒在哪里？

王飒：我认为行业壁垒主要有4个方面：第一是资金，因为涉及到生产产能，所以稳定的资金投入很重要；第二是渠道打通，现在渠道是各种便利店以及代理，这个环节需要“走通”。第三是品牌意识，要将产品当做3C产品来做，会涉及到与很多艺术家的联名款等，力求打造成一种文化；第四是全球化的视野布局，现在很多竞品还没有进入这个阶段。

新浪科技：关于电子烟的研发，具体指什么？

王飒：研发主要包含两个方向：一个是新一代烟的研发，比如投资烟油厂设备和聘请调香师等，会有一些新的口味，这涉及到用户体验。另一个方向是质检，我们希望能在立法标准出来之前，能够走到最前面，所以在这方面会投入很多精力。

新浪科技：电子烟仍存在很大争议，它是不是“戒烟良药”？

王飒：一直以来都有专家呼吁将电子烟纳入控烟立法，我认为这是利好消息。但是从电子烟的本质上看，不能管它叫“戒烟良药”，并不是说对尼古丁不上瘾了就不抽了，这是错误的说法，我认为它是一个“戒传统烟”的良药。