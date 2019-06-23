调查：近三分之一的动物母亲会杀死宝宝

俗话说，“女子本弱，为母则刚”。

女人的身体柔弱，但当她有了孩子以后，因为天性的母爱，常常会发挥出令人难以想象的意志力，也因此，母亲在我们的心目中是特别伟大的存在，成为母亲的女性会凭着母爱的本能，为孩子付出力所能及的一切。

在动物界中，同样也有很多感人的舐犊之情，比如国外摄影师拍到的大象妈妈救自己的孩子一幕。

比如《帝企鹅日记》中，企鹅妈妈为了孩子，需要冒着生命危险外出觅食。

《我们诞生在中国》里，也讲述了大熊猫母亲与雪豹母亲，为了抚育孩子，与艰苦的生存环境作斗争的故事。

但是，最近一项研究调查却发现了一个惊人的现象：在哺乳动物中，竟然有将近三分之一的动物妈妈会杀死宝宝。

这是怎么回事呢？

一项关于哺乳动物中杀婴行为的研究表明，在289个物种中，其中约有30%的物种有杀婴的例子，早在20世纪70年代，科学家就很震惊地在叶猴身上发现了这一现象：有的雌性动物会杀死自己社会群体中的年轻成员，偶尔，一个群体中的雌性，会去杀死自己群体中另一只雌性的后代。

▲叶猴家族

叶猴是分布在亚洲的一个猴科物种，是世界上最濒危的灵长类动物之一，主要分布于泰国、马来半岛、苏门答腊、婆罗洲、爪哇岛和附近的小岛屿，叶猴总是结群生活，少则数只，多则数十只，一般由10-21只组成小群，由1只成年雄猴率领，族群中有几只雌性和它们的未成年的幼仔。

当发现叶猴群族中有母亲杀死幼崽的现象后，又在树栖灵长类动物——南美洲的狨猴中发现了相似的情况，动物杀婴的现象比我们想象的要普遍得多。

这对于当人们来说太难以置信，因为人们总是认为怀孕能使一个女人在荷尔蒙的影响下，会对婴儿做出积极的反应，并增加她与孩子关系度，对于与人相似的猴子，人们也是如此认为，但猴子的现实情况，却叫人大跌眼镜，违反了人们对于动物妈妈和动物宝宝相依为命的一贯认知。

▲发生冲突的猴群

调查不但发现猴子中有这样的现象，还发现在狐猴、海豹、海狮、熊、猫、蝙蝠、老鼠、松鼠等动物身上也存在着这样的现象，显然，杀婴这个现象并不局限于任何一个群体或栖息地，许多案例之间存在着重要的联系。

▲看起来萌萌的红松鼠中，也存在着杀婴，藏尸，吃同类的现象

这些令人震惊的行为背后存在着怎样的联系？动物妈妈们为何会做出这些残忍之举？

动物会杀死后代是一个真实的事实，只要雌性动物能评估出这样做的明显好处，她们就会杀死幼崽，因为雌性和雄性其实一样具有竞争力，同样需要为资源展开竞争。

就拿狨猴来说，狨猴的家庭与人类的家庭组成很相像，在野外，一个狨猴家庭有3~15名成员，分别是一只雄狨猴、一只狨猴妈妈以及它俩的孩子等成员，大约1岁半的狨猴就可以离开父母组建自己的家庭。

▲狨猴家族

当绒猴妈妈怀孕准备生孩子时，是杀婴现象发生得最多的时候，有的狨猴可能会攻击其他绒猴的幼崽，以确保自己的后代获得更好的未来。

2007年，科学家记录了这样一个案例：一只一个月大的幼年狨猴，被该群体中的另一只准备繁殖的雌性发动攻击杀死了，这名杀手是在群体中比较有优势的雌性狨猴，后来，这只雌性狨猴生了一对双胞胎，并成了团体中的领导人。

在各类猴子中，狨猴以社会合作行为著称：它们会通过来回对话打招呼，配偶或者几只雌性都会共同承担抚育后代的责任。一般情况下，一只幼年狨猴，需要2-3只雌性狨猴共同抚养照顾才能平安长大，所以，如果雌性狨猴觉得新的幼崽照顾得不够好，生存几率不高，就会杀婴，希望将来能找到更好的育儿环境。

总结来说，导致雌性动物杀婴的主要原因有以下三种：

1、生活在恶劣的环境中，自觉无力养活后代

2、母亲身份对雌性来说生存成本特别高

3、雌性产下后代会与其他个体的资源形成激烈竞争

当这些压力达到临界值时，动物妈妈们便准备好了要杀死孩子。

虽然，动物杀婴的行为在我们看来十分冷血，但这一举动显然是出于一种原始的冲动，为了生存，为了自己的后代争取最好的未来，这是在动物王国中，为了世代统治而做出的一种选择，雌性动物们为了争取权力，也是能十分狠心的。

而在人类社会中，其实也有过类似的情况，在西方文学中，有许多母亲杀婴的故事情节，例如古希腊著名悲剧作家欧里庇得斯在他的作品《美狄亚》里，就塑造了一个因为丈夫不忠而怒杀亲生骨肉的母亲形象，歌德的《浮士德》，威廉·华兹华斯的诗歌山楂树等，都有母亲弑婴的情节。

▲《美狄亚》

而中国历史中，也曾有武则天为了保住自己的皇位，把自己的孩子赶尽杀绝这样的例子。

无论动物妈妈是为了巩固群体地位，还是为了在恶劣环境中获得足够的食物而杀婴，似乎都是看起来很黑暗的一种进化特征，但其实只是完全遵从着“适者生存”的法则。

为了更成功地保护和养育后代，动物母亲除了会养育自己的孩子，有时候也会选择把附近其他同类的孩子当成自己的孩子来养育。

在自然界中，动物母亲们总能更敏锐地意识到选择的压力，如果一个邻居的后代必须为了改善自己的命运而死去，那就顺其自然吧。

还好，相比之下这个现象在我们人类社会中很少发生，这既多亏了人类在生产力发展后满足了生存基础，不再需要为了抢夺资源产生这些极端行为，也是因为随着人类历史的发展进步，道德的诞生和约束让人们对弑婴的做法非常谴责排斥。

直到现在，“弑婴”无论对于西方还是东方，也都是一种禁忌，是不能随便以此来乱开玩笑的，很多人会对“杀人犯妈妈”的笑话感到不舒服。

不过，我们也应该意识到，杀婴对于其他物种的动物来说，其实并不是那么奇怪的现象，相反是在许多动物社会中发展起来的一种自然现象，面对自然时，我们不妨抱着更加客观的态度，才能对自然现象，对动物行为有更全面的了解和认知。