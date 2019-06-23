捷克亿万富翁拟收购德国零售商麦德龙集团

捷克亿万富翁丹尼尔-克雷廷斯基（Daniel Kretinsky）控制的一家投资机构提出收购德国零售商麦德龙集团（Metro Group），该交易对麦德龙的估值为58亿欧元。

根据收购要约，克雷廷斯基和他的斯洛伐克商业伙伴帕特里克-特卡克（Patrik Tkac）控制的EP Global Commerce将以现金的形式按每股16欧元的价格收购麦德龙的股份，并以13.80欧元的价格收购其优先股。麦德龙股价过去一年累计上涨45%，上周五收于15.55欧元，这意味着EP Global Commerce的报价溢价很小。

此前，EP Global Commerce于2018年8月首次购入麦德龙股份，目前持股比例为10.9%。在一份声明中，EP Global Commerce表示，通过不可撤销的承诺和期权，它已获得麦德龙逾31%股份的支持。

“麦德龙需要重新获得对动态变化的市场环境做出快速反应的能力。这需要在其组织、业务及程序中推行多项措施，”EP Global Commerce表示，“如果没有能力实施这样的改变，公司将因业绩停滞或下滑而面临重大风险。”

麦德龙表示，一旦收到所有文件，它将对收购要约进行评估，但同时建议股东不要将股份出售给克雷廷斯基和特卡克。

麦德龙上一财年的全球营收为365亿欧元，同比下降1.6%，税前利润下降10.9%，至5.78亿欧元。

麦德龙曾是一家零售企业集团，业务范围从电子产品到百货商店，但在首席执行官奥拉夫-科赫（Olaf Koch）的领导下，该公司一直在剥离资产，以专注于食品业务。它在25个国家经营760家现购自运（Cash and Carry，C&C）店。