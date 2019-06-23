印度要求摩托车制造商拟定转向电动车的计划

两名消息人士表示，印度联邦智库要求摩托车制造商拟定转向电动车的计划。几天前，这些制造商公开反对政府的提议，称这将扰乱该行业。

据知情人士透露，印度联邦政策智库Niti Aayog的官员周五晚些时候会见了Bajaj Auto、Hero MotoCorp和TVS等公司的高管，给了他们两周时间制定计划。

据悉，这个由印度总理纳伦德拉-莫迪（Narendra Modi）担任主席、在政策制定中发挥关键作用的智库建议，排量超过150cc的纯电动摩托车必须从2025年开始销售。

制造商反对这一提议，并警告称，在销量跌至20年低点之际，突然转型将导致市场混乱和失业。

印度是世界上最大的两轮摩托车市场之一，去年的销量超过2000万辆。一位消息人士称，在周五的会议上，印度政府官员表示，转向电动车对该国来说很重要，这样印度就不会错过全球清洁动力交通的发展。

但业内高管回应称，印度缺乏成熟的供应链、充电基础设施或熟练劳动力，过早转变可能导致印度失去其在摩托车领域的领先地位。

Niti Aayog正在与其他几个部委就这些建议进行合作。这些建议是印度电气化努力的一部分，目的是帮助印度减少燃料进口，遏制污染。

政府会议记录显示，该提议还包括鼓励当地生产电池、提高汽油车的拥有成本，以及制定报废旧车的政策。

该委员会还建议采取一些措施，如指导优步和Ola等出租车聚合商在2026年4月之前将40%的车队转为电动。

消息人士称，电动汽车初创企业Ather Energy、拼车公司Ola的高管以及行业贸易机构印度汽车制造商协会（SIAM）的官员也出席了会议。

这是印度第二次尝试转向电动汽车。2017年，该公司提出了一项雄心勃勃的计划，主要是针对电动汽车，但在遭遇汽车制造商的抵制后，该计划被搁置。

分析人士表示，目前的举措可能会扰乱两轮车的市场秩序，为当地初创企业开辟道路。

小型摩托车和自行车初创企业Ather、22Motors和Okinawa等已经开始进军印度市场。

Ather首席执行官兼联合创始人塔伦-梅赫塔（Tarun Mehta）表示，“我们必须迅速转向电力驱动，以免被另一波全球浪潮淘汰，这一点至关重要。”