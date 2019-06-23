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天马微电子拟投资设立印度子公司

2019-6-23 14:03:51来源：TechWeb作者：宋星责编：沧海评论：

【TechWeb】6月23日消息，深交所上市公司、半导体显示技术公司天马微电子（证券简称深天马A）日前发布公告称，拟投资设立印度子公司。

公告称，为满足天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）在印度市场业务快速发展的需要，公司将与全资子公司上海中航光电子有限公司共同出资约7.4万美元（约50万元人民币）在印度设立子公司“Tianma Microelectronics (India) Private Limited”（暂定名，以下简称“印度子公司”）。

此次投资事项已经公司于2019年6月20日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权），该议案无需提交股东大会审议。本项投资尚需经国内和印度相关政府部门的审批。

天马微电子称，此次投资设立印度子公司有利于提升公司区域市场竞争力，有利于提升公司对印度区域客户的快速响应能力，提升客户的满意度，进一步拓展公司海外业务。

天马微电子深耕中小尺寸显示领域，据该公司年报介绍，天马微电子a-Si TFT-LCD技术的产业化应用已十分成熟；厦门天马第5.5代、第6代LTPS TFT-LCD产线2018年持续保持满产满销；天马有机发光第5.5代AMOLED产线产品不断升级；武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目已于2018年6月初顺利向品牌客户量产出货。

TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。

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关键词：天马

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