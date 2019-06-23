雄安通信办成立，重点围绕雄安新区5G规划建设

IT之家6月23日消息 据雄安发布消息，本月21日，河北省通信管理局雄安新区通信发展管理办公室（雄安通信办）成立暨推进新区5G建设发展座谈会在雄安铁塔公司召开。

河北省通信管理局局长周景耀表示，雄安通信办将全面贯彻新发展理念，坚持高质量发展要求，组织发挥全区全行业的整体优势，努力创造信息通信高质量发展的“标杆”。与雄安新区相关部门深度合作，重点围绕雄安新区5G规划建设，推进全域IPv6部署，打造高速宽带城域网，并重点加强网络与信息安全、开展行风建设等重点任务。推进促进行业发展，切实发挥行业监管、服务职能，依法依规履行职责，服务好雄安新区信息通信规划建设，维护广大消费者合法权益。

雄安新区管委会副主任吴海军表示，雄安通信办的成立，是河北省通信管理局创新通信行业管理工作的一项重要举措，也是雄安新区通信和互联网行业发展的一件大事，将进一步加快雄安新区信息通信网络规划建设步伐。目前，雄安新区数字智能城市顶层设计已经完成，已转入大规模实质性开工建设阶段。希望雄安通信办进一步增强紧迫感、责任感，主动融入新区党工委、管委会的中心工作，发挥行业统筹、监管优势，形成工作合力，团结带领新区各通信企业，做好信息通信网络规划，积极营造健康有序的行业发展环境。