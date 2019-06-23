资源号为何频频“迁移”：买卖趁早粉丝不少

本文授权转载自微信公众号懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者：木子，如需转载请与作者联系。

“因运营需要，您所关注的公众号XXXX将进行账号迁移。”

这一阵子在和一些媒体朋友交流时，不少人都聊起自己平时关注的公众号，似乎频频出现账号“集中”迁移的情况。其中有一些是他们关注了好几年，用于下载、抢看最新电影资源，以及下载“路边”音乐专辑的资源号。

还有一位朋友指出，有两个订阅很久的分享职场干货、提供简历诊断的功能号，也都突然间账号迁移。而迁移的目标公号，是与此前内容丝毫无关的美妆、保险类账号。

“迁移之后，原先的电影、音乐搜索的功能都没有了，真的还有些不习惯。”实际上，微信官方早在2017年便已经推出了“账号迁移”功能，方便公号所有者简单便捷地迁移账号粉丝。而我们平时关注的一些账号偶尔出现“迁移”，原本并不足为奇，但是好几位朋友不约而同提到这个话题，那就是事出反常必有妖了。

这一类电影、音乐资源的分享号，为何在最近频频因“运营需要”而出现账号迁移？

运营者声称“避风险”

“不好意思，暂时不做广告投放业务了。”

通过几位朋友提供的线索，懂懂笔记找到了一个刚刚发起“账号迁移”的公号，并以公关公司专员的身份，联系了管理员此前留下的合作信息，咨询广告投放的业务。不料对方却表示，暂时停止任何合作。

至于何时恢复，对方也并没有明确的答复，只是强调旗下的公号都在进行内容调整。当懂懂笔记质疑为何此前提供免费图书内容下载的公号，突然要将用户迁移到完全不相干的美妆号时，对方开始闪烁其词。

“不是太清楚，我只是负责商务广告合作，不是账号的负责人，抱歉哈。”至于发起“账号转移”的目标账号，为何是一个连续推送面膜资讯的公号，对方表示广告合作业务不归自己管。

以同样的理由，懂懂笔记再次联系上另一个此前一直分享PPT模板素材，近期刚刚转移用户的公号。关于转移用户的问题，原运营者并不避讳，直接告知：账号与粉丝已经卖给一家保险公司的运营团队了。

“我手头只有一个公号，现在没有其它的了，想投广告可以帮你介绍别的家。”当被问及如此备受用户欢迎、互动极强的公号，为何还要将其出售时，他则无奈表示，“现在运营资源公号很难，广告价格也报不高，见好就收呗。”

这位运营者透露，无论是PPT模板分享，还是出版物、电影“山寨”资料下载，都游走在灰色地带上。提供下载的影音资源本就都是盗版产物，而PPT模板也是从电商平台上低价购买，或从海外的网站下载而来。

“这些资源，只能够偷偷共享悄悄发布，用户为了资源稳定也会保护我们这些公号。”但近期之所以打包出售公号和订户群体，他表示一是缺乏运营的精力，二是近期有不少资源账号被举报、封禁处罚，索性转了踏实些。

如果运营了好几年，已经拥有数万甚至几十万粉丝的大号，一旦被处罚封禁的确心疼。而此前通过广告投放、商业合作的盈利方式，又赚不了多少钱。因此包括这位运营者在内的很多个人，以及相关运营机构都在不约而同地“打包售号”，难怪身边不少朋友对此会有“集中迁移”的感受。

“与其说卖号，不如说是卖粉丝（后台用户量），下家只要用户转移过去。”这位运营者表示，最近有不少出售、转让的公众账号，最终成交时都使用了“用户转移”功能，将关注的用户转移到了新的公众账号上边。

买方卖方各取所需，因此“养肥”了的号开始纷纷出售。那么这些卖出去的号真的都是拥有很多粉丝的老号？这一桩桩买卖的背后，是否还藏着别的玄机？

资源号最受市场欢迎

在圈内朋友的指点下，懂懂笔记联系到了部分宣称提供新媒体账号交易、转让业务的机构。以卖方的身份对市场做了一些摸底。

“您需要提供运营的公众账号，还有微信、电话等联系方式，我们才能评估。”一名机构客服表示，出售公号需要先进行价格评估。然后会通过挂网展示方式，寻找意向买家客户。

对方表示，只要不是“白号”，其他什么类型的倒是无所谓，都可以通过平台进行交易，“不过目前资源下载、共享类的号最受欢迎，尤其是拥有一定用户数量，更会受到客户的关注。”

懂懂笔记通过一位熟人，“借”到了一个已运营两年的音乐分享类账号，整理好相关资料后提交给了这位客服，对方进行系统评估后给了一个大致的报价：这个拥有三万粉丝的资源号估价为5.55万元，平均每位粉丝作价1.85元。

至于交易方式有两种选择，一是客户自行定价，通过平台挂网交易，售出之后平台收取5%的佣金；二是直接以估价出售给平台方，由平台方自行买卖，运营者可快速拿到现金款，交易周期短平快。

对于这个报价，懂懂笔记多少还是感到有些惊讶。因为无法真的出售，便提出这样的估价有些偏低了，客服急忙做了一番解释：“公号用户不比App的用户量，用户信息并不完整，价格自然要比App低。”对方表示，由于所提供的公号为互动性、粘性比较强的资源号，因此给的价格已经很高了。

“如果你去找别家，搞不好估价更低。”对方解释目前在平台上有不少运营三、四年的情感类公号，每个粉丝的定价仅为0.5~0.75元。见懂懂笔记有些犹豫，客服直接透露：资源号最近相当抢手，要抓紧机会卖，要不这阵监管风头越来越大，以后出售价格会继续走低。

“很多资源号的运营者最近也都在咨询出售账号的事情，这个月我们都成交三十几个了。”对方表示，由于买家最近对资源号的需求激增，因此部分有过违规记录的号也能很快卖掉，“资源号的用户群确实比其他号的质量高一些。”

在另外在几个账号交易平台上，懂懂笔记看到一些粉丝数量没有过万的号也在首页上挂牌销售，售价几千至上万元不等。而有一个标称十几万真实粉丝的资源号，贴出了近三十万的高价。

显然，买方市场的火爆造就了市场上交易的增长，那么究竟是什么机构，会以高价购买这些资源号？

微商、保险是主要买家

“买家呀，什么机构都有，很多是保险和微商，他们需要大量受众群体。”

在另一个交易平台上，在和一位客服人员交流甚欢后，对方提及买家大多都是有营销需求的机构（或个人）。就目前而言，购买账号最多的是从事美妆的微商，以及保险销售运营团队。

据这位客服透露，近期也有一些地产中介、留学机构开始热衷购买拥有一定粉丝群体的公号。不同的资源号，拥有不用的用户群，因此能够满足不同机构的需求，“像电影类公号，关注用户过半是女性，所以很受美妆微商欢迎。”

这些资源号，由于经常免费共享电影版资源，用户会经常查询新的信息，关注度相比其他类型明显会高出不少，因此，常常被用于营销推送广告宣传信息。

那么，即便是个人公号，事先都需要认证个人信息，如果卖给第三方机构是否会对原运营主体产生影响？

“别担心，除非之前内容运营的特别优秀，而且买方只是把用户迁移到新的号上面。”她解释说，买家购买的并不是原公号的影响力或者内容品质，而是后台积累的用户。至于交易平台，提供的是用户转移的指引服务，只要买卖双方谈妥价格在线签好协议，七个工作日内就可顺利将旧账号用户迁移到新的号里面。而关注的订户只会收到原公众号发出的一则转移公告，通常影响不大。

“很多用户不会留意这则消息公告，因此不会察觉被‘卖’了，大家都这么做。”客服表示，只要订户在转移公告出示后一天内不取消关注，便会自动关注新号，迁移流程也就顺利完成了。

至此，一个新的公众号开始群发推送消息了。而订户们收到原关注旧号发来新信息后的变化，就不在他们的关注范围了。“老用户只是会发现，原来关注的号不见了，而订阅号里却多了一些不认识的新面孔。”

至于这些订户此后发现相关公号推送的内容货不对版，亦或是大量退订导致粉丝流失，也就与原运营主体、交易平台毫无关系了。交易平台不保障迁移后粉丝的留存率，“就算是有问题，但迁移之后对您一点儿影响都没有，放心。”

【结束语】

平台推出“账号迁移”功能，本意是为了方便正规的运营者在需要账号转移时，能够有方便之门。但如今，一些营销机构只是为了购买粉丝，本意并不想经营好公号，也无意服务于粉丝群体；而一些资源号在无力维持运营之后，借此机会出售账号，图的也只是甩包袱以及蝇头小利。

这样的买卖行为，虽然没有触及规矩的界限，但是对于公众号整体的生态环境，实在是有百弊而无一利。这些美妆、保险业务经营者，要的只是短期效益，在所谓巨大粉丝群体中兜售自己的商品，能撞上几个是几个，哪会在意粉丝的管理与服务。一方是为了投机，一方是为了变现，这股卖号市场的热闹或许也只是黄粱一梦而已。