公安部回应“浏览器主页劫持”：进一步净化网络环境

IT之家6月24日消息 据人民日报报道，关于“浏览器主页劫持”的报道得到公安部高度重视，公安部相关负责人接受采访时表示，将针对浏览器主页被劫持问题的整治、App治理和个人信息保护等，进一步净化网络环境，形成长效机制，积极推动构建依法管网、以人管网、技术管网、综合管网的互联网综合治理格局。

该负责人介绍，网络技术霸凌现象主要表现为：利用技术、服务或资源优势，胁迫用户签署协议、使用服务，侵害用户的网络服务选择权、知情权等合法权益。随着互联网技术和信息服务发展，网络技术霸凌形式不断演变，主要表现为“浏览器主页劫持”、软件安装后无法卸载等问题，以及强制授权采集信息、强制推送弹窗广告等，严重削弱了网络用户的安全感、满意度。

其中，“浏览器主页劫持”问题主要表现为：浏览器强制捆绑一个网站页面作为用户访问互联网、使用信息服务的入口，用户不能更改主页设置，用户对此反映强烈。根据我国反不正当竞争法，经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或其他方式，妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务。

这位负责人表示，公安机关承担着网络安全监管、打击网络犯罪的重要职责，面对网络发展快和安全问题日益突出的严峻挑战，将以压实互联网企业主体责任为重点，以充分履责为保障，积极推动构建依法管网、以人管网、技术管网、综合管网的互联网综合治理格局。