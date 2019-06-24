外媒观察：互联网这样改变了中国农村

6月24日消息，廉价的智能手机和廉价的网络接入服务让更多中国农村居民开始使用网络浏览新闻，购物娱乐甚至于返乡创业。诸如微信、拼多多等移动设备应用正在改变中国的乡村生活。

图示：吉田镇的广场舞大妈穿着从网上购买的舞蹈服合影

以下是翻译内容：

去年，28岁的余丽霞(音译)在深圳工作了近10年之后，回到了自己长大的连山县吉田镇。她开了一家规模不大的网店，向远近顾客出售茶叶和野蘑菇等当地特产。

当数以亿计的中国人离开小城镇，到大城市寻找更好的工作和生活时，余丽霞回农村老家的决定不免会让人感到意外。但廉价的智能手机和当地政府推动贫困地区接入廉价互联网的努力，正在改变农村居民消磨时间和日常消费方式，并创造出新的市场机遇，从而吸引一些移居城市的居民返乡创业。这一趋势虽然规模不大，但却为阿里巴巴、字节跳动、腾讯等互联网公司开辟了新的市场。而这些公司的社交媒体、支付和电子商务应用也正在推动这一变化。

例如，当地人已经惯于使用微信来分享新闻、传播遥远城市招聘保姆或其他工作的广告，甚至通过微信找到去附近城镇的顺风车。“这是在当地做事最有效的方式，”余丽霞说。越来越多的连山县居民通过移动设备在网上进行购物。

聂苏娜（音译）就是一个典型例子，她住在连山县一个较大的乡镇。去年，聂苏娜花了4300多元在网上给父亲买了一台冰箱和一块手表，这相当于其家庭月收入的25%。聂女士在一家献血站工作，而她的丈夫和父亲都是当地政府雇员，在该地区的工作薪水相对较高。

中国13亿人口中，有5.8亿多生活在农村。报告显示，其中约2.22亿人经常上网，在过去五年中增长了25%。由于大量青壮年劳动力都前往大城市寻找工作，包括吉田镇在内的许多村庄和小城镇的居民主要由儿童和老年人组成，但互联网的使用仍在不断攀升。连山县距离深圳大约有5个小时的车程。这里的现状可以看出，余丽霞和其他像她一样的返乡农民工，以及他们在大城市的上网习惯，是如何帮助改变中国贫困的农村地区。

乡村企业家

连山县坐落在中国最南端的广东省西部，是全省最贫困的地区之一。当地吉田镇有大约300户居民，而一家木材厂是当地最大的企业。

最近的一个下午，余丽霞身穿阿迪达斯蓝色运动衫和一条紧身牛仔裤，坐在深色的传统茶几后面，监督着自己的小型零售业务。余丽霞在镇中心附近租了一个房间大小的店面，每月租金只有1800元。房间靠墙位置摆满了货架，架子上都是茶叶、自制豆腐皮、红薯干和野蘑菇等当地特产。

余丽霞的大部分销售都是通过自己的个人微信账户在网上进行的。她加入在线群聊，让其中的联系人了解她的店铺，用微信向她收集的2000个联系人推广产品，其中很多人现在都已经成了她的老客户。余丽霞说，她每天会在朋友圈发五次关于待售产品的照片，她也尝试过在抖音上发布短视频，但没有任何效果。

买东西的顾客会通过微信发来送货地址，然后把钱转入余丽霞的微信钱包。然后，余丽霞把产品包装好，步行几分钟到附近的四家快递公司之一，这些快递公司会把产品运送到买家手中，有时最远的客户有上千公里。随着在线买卖的兴起，快递服务企业不断发展壮大，并创造了许多新的高薪工作。居民们说，除了在政府部门工作，快递服务是第二受欢迎的工作。

在春节前的假期旺季，余丽霞每月能卖出高达1万元的商品。除去各种开支，她每个月能挣到3000元人民币，这是该地区的平均水平。她说现在的收入比在大城市少了三分之一，但生活费用却要低得多。

余丽霞并不是个例。据相关数据显示，去年中国农村有近1000万家网店，比前年增加了200万家。中国商务部估计，2017年网上零售额增长近40%至1.24万亿元人民币，约合1800亿美元。

改变家庭生活

余丽霞和她的父母及祖父住在一栋两层的水泥房子里，房子铺着白色瓷砖，离她的店面步行只要20分钟。为了给余丽霞提供住处，家人最近翻修了二楼。他们用坐便器取代了老式蹲坑，添置了一台65英寸的海信电视机和年轻女性想要的其他设施。最重要的是，这家人安装了一个高速Wi-Fi路由器，这让他们更容易、更便宜地利用数据量大的手机应用程序，并享受流媒体电影和其他娱乐。

这款路由器附送一年的免费网络和有线电视服务，之后包月价格为58元。这种由国有电信运营商中国移动提供的服务，是政府为缩小城乡数字差距的努力。中国政府还表示，将降低数据漫游和互联网接入成本，以提振农村地区的网上购物需求，并帮助农民更方便地获得农作物和牲畜的市场价格。

由于流量成本较低，余丽霞常常观看爱奇艺上的节目，或者在抖音上看一些搞笑的短视频。她还从淘宝、拼多多和京东等电子商务网站购买包括服装、杂货、小家电等等几乎所有商品。

“我在深圳的时候就开始网购了，”余丽霞说，她估计自己每年上网购物开销在1万元到1.5万元之间，超过100笔。

教父母使用网络

余丽霞的父母都没有上过大学，她父亲初中毕业，母亲也只上到高中结束。余丽霞的父亲做农活，而母亲在木材厂工作。直到几年前，当许多城市居民和年轻人认为智能手机是日常用品时，他们的生活中还没有智能手机。

但余丽霞正在把数字革命带回家。去年，她给母亲买了她的第一款智能手机，是vivo品牌的平价手机。在朋友告诉余丽霞母亲可以在字节跳动旗下长视频应用程序西瓜影音上看电影，可以在拼多多上购物，还可以在微信上与朋友聊天之后，她母亲要求购买这款手机。

廉价的智能手机和政府为贫困地区带来的廉价互联网的努力，正吸引一些城市居民返乡创业。

现在，余丽霞的母亲下班后会花几个小时浏览拼多多上的商品，而不是把所有的空闲时间都用来打牌或看电视。如果她发现自己喜欢的东西，会把链接转发给女儿，让她下单购买，因为她自己还不知道怎么买。

余丽霞的母亲是当地一个广场舞团队中的一员。最近，这些老大妈利用她们在上网的机会，在拼多多上购买了相配的红色花朵上衣和黑色短裙，每人花费只有50元，比她们在当地服装店买的要便宜得多。在她与家人分享的一张照片中，余丽霞的母亲凝视着镜头，和其他舞者站在一起，每人手中拿着一个闪闪发光的蓝色提花。

余丽霞的父亲余泽洋（音译）三年前就买了自己的第一部智能手机。这款便宜的OPPO手机是他小女儿送的礼物，她在深圳附近的一个城市做会计，把手机寄给了自己的父亲。余泽洋也是微信的狂热用户。自从家里安装了路由器后，他就一直在使用微信，这让他可以更方便地与中学同学重新建立联系。

余泽洋更喜欢在网上购物，他已经将自己的银行账户与微信相连，并使用微信支付在拼多多上购买袜子和鞋子等商品。他每天会花几个小时浏览拼多多，在抖音上看短视频。

回到田间

住在吉田镇附近的姚鹏辉(音译)拥有一个果园，里面种有1000棵橘子树、香蕉树、龙果树，还有一些栗树。他在广东省北部的韶关市读大学，2001年毕业，获得旅游专业学位。

上大学让他接触到一个当地村民从未见过的世界。他第一次接触互联网是在1999年，当时中国上网的人很少。学校有一个电脑室供学生使用，他整天都泡在那里上网，在QQ上与陌生人聊天。当时他甚至有一个网上“女朋友”，尽管他从来没有见过真人。黑莓手机是他最喜欢的手机。据姚鹏辉说，当时黑莓手机比诺基亚手机更便宜，也更酷。

当大学毕业时，姚鹏辉并不想回家。他先是在韶关当了一名导游，然后搬到了深圳。“我想看看广阔的世界，”他最近在接受采访时说。他说他在深圳做了六年空调销售员，一个月能挣到1万元钱。他最大的遗憾是，自己没有在房价飙升之前在深圳当地买房。

“当时，每平米的房价是3000到4000元，”他说。“我错过了唯一的机会。几年后，当价格涨到6到7万元时，我再也不可能买到房子了。”

由于在深圳定居的机会渺茫，姚鹏辉在2013年回到了家乡。他和妻子与父母住在一起，也是吉田镇当地为数不多的大学毕业生之一。与余丽霞一样，姚鹏辉也经常上网，去查看新闻，给朋友发信息，并完成大部分购物。

他还关注最新的科技新闻。他以前每天都看中国科技新闻网站36氪。现在，他发现中国流行的有声平台喜马拉雅更有用。有时，在听完市场播客后，他会接到陌生人打来的推销金融产品的电话，但他表示，这些骚扰电话是免费获取新闻的公平交易。

“我一点也不介意，”他说。“如果我能享受免费服务，我不介意在这个平台上分享我的个人信息。”

当他不在果园工作的时候，他喜欢看抖音短视频，玩《王者荣耀》，在斗鱼上观看视频游戏直播。他说他每天都上抖音，因为抖音能让他及时了解世界上发生的事情，而不是消磨时间。

他也是一个活跃和有经验的网上购物者，会通过网络购买电器、零食、衣服和其他物品。2012年，他第一次尝试在淘宝上购物。每月花在网上购物的钱有800多元，这是他每月3000元收入的很大一部分。如今，他大部分的购物都是在拼多多上进行的，他说，因为拼多多上的商品价格更便宜。他还自己发明了在拼多多上寻找高质量商品的技巧。

“我总是选择拼多多第二便宜的商品，而不是……最便宜的，”他说。“我还会检查每个产品的重量。例如我会买最重的望远镜，因为根据我的经验，轻的望远镜往往是假的。”

但是，有些东西他仍然不会在网上买。

“除了农药，我什么都在网上买，”姚鹏辉说。“我不能冒这个险，所以我总是从附近的商店买农药。我认识那个店主很多年了，所以我相信他。”