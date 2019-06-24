小红书回应“20万保证金”：行业通行做法

IT之家6月24日消息 6月21日，某小红书的入驻机构称，小红书官方在机构群里发布了一份《小红书合作机构管理细则》，要求机构签字。其中，有一则条款是要求入驻机构缴纳20万元保证金。

据北京商报报道，对此小红书对新公布的MCN（通过网红经济运作，进行专业内容生产的商业模式）机构入驻标准进行了回应，称采用行业通行办法及小红书社区规范原则对机构统一管理。

新规显示，MCN机构在入驻小红书品牌合作人前需缴纳20万元保证金，保证金的使用依照小红书合作机构惩罚措施。如果MCN机构在合作期间涉及“私下接单，未通过小红书品牌合作人平台”、“与博主合作关系作假”和“数据作假作弊”等行为，将会被扣除保证金，并终止合作一年。而“私下接单”将直接扣除20万元保证金。

对于新规一事，小红书相关负责人回应称：“对于内容合作机构的合作，小红书将一直开放申请通道，共建真实美好多元的社区生态。与此同时，为了让合作整体可持续发展，对社区用户和生态负责，对于所有合作的内容合作机构，需要具备管理内容创作者的资质、责任及抗风险能力。因此，小红书采用行业通行办法及小红书社区规范原则对机构统一管理。”

小红书创始人瞿芳曾坦言，小红书在认定笔记是否是广告方面，确实没有办法做出明确的判定，平台正在完善相应的制度。她还表示，品牌合作人的规则后期会逐渐完善，新规是为了保证内容的质量。