空客牵手微软，为全球航空和国防企业提供MR技术

在内部使用微软的HoloLens长达4年后，航空巨头空客即将和微软达成合作，它将会向其他航空和国防领域的公司出售特殊的、基于混合现实头显的全息图像技术。在本周，微软和空客在巴黎航展上公布了这一计划。

这次合作将让微软的最新设备HoloLens 2进入更多大型企业，通过头显提供更多种类的增强现实技术。微软想要将业务集中在企业和工业应用方面（而不是游戏或消费应用等），从而在虚拟现实和增强现实领域赶超Oculus和Magic Leap等公司。

而空客希望能将混合现实技术在航空领域进行全球推广，同时让自己在技术上取得领先。这家公司通过HoloLens培训自己的生产工人，让他们获取信息和虚拟指令，它声称混合现实在公司的用途多达300多种。

“在未来几年，我们面临的挑战就是如何更快地制造出航空设备，因此我们的工人必须配备更好的设备，并拥有比以往更高的效率。我们需要更高的标准。”空客的工程执行副总裁Jean-Brice Dumont说道。

波音公司作为空客的竞争对手，它和微软都位于西雅图，双方也一直在测试HoloLens，用途包括飞机制造、无人机扑灭山火等。上个月，在其欧洲竞争对手的50周年庆上，波音发送的一则视频中也描述了微软的这款设备。

微软和空客联合提供的第一个技术解决方案，主要是为航空维护人员和乘务人员在3D全息环境中提供训练，它能通过HoloLens发送指令，无需工作人员手动发送。

这种技术最初是由空客和日本航空研发，现在微软和空客将把它提供给其他公司。

另外空客还会提供一种全息地图技术，它能“连接国防和航空领域的工作人员，实现数据共享，与复杂的实际环境互动，为任务进行计划和准备”。

这些公司还表示空客正在研发维护、培训和远程协作方面的混合现实应用。