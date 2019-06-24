外媒测试AT＆T 5G网速：平均速度超1.4Gbps！

IT之家6月24日消息 近日外媒CNET在洛杉矶的华纳兄弟工作室测试了AT&T的5G网速，测试结果表明，目前AT&T有着最快的5G网速。

外媒使用的是三星Galaxy S10 5G手机，使用Speedtest.net基准测试应用进行了12次测试，其中8次速度超过1.4Gbps，最高速度更是达到了1.782Gbps，比在芝加哥Verizon的5G网速1.3Gbps更快，并且远高于在达拉斯的Sprint 5G网速484Mbps。

CNET编辑称，他在不到两分半的时间内下载并安装了1.9GB的PUBG Mobile游戏，《蓝色星球II》的第一季（超过五小时的视频）使用Netflix应用下载用时不到一分钟。

值得注意的是，上述AT&T的5G Plus网络仅能在位于华纳兄弟和Magic Leap的小区域体验到，消费者必须等到2020年才能体验到这些速度。

除了网速快之外，5G网络的另外一个优点是低延迟，外媒提到爱立信的一款游戏展示了5G，4G和3G连接之间的延迟差异。该游戏类似于打地鼠，当一个圆圈亮起时，你只需按下它就可以得分。游戏者戴着带前置摄像头的VR头显，只能看到头显内的实时反馈，在使用5G网络时，游戏自然而轻松。一旦切换到4G网络，游戏得分立刻变得糟糕起来。当连接切换到3G时，得分变得更糟。外媒编辑表示，这个演示用非常有效和有趣的方式展示了5G的延迟表现是多么的出色。