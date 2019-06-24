特斯拉Model 3车主测试Boring隧道：时速达187公里

北京时间6月24日早间消息，据美国电动汽车新闻网站Electrek报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下的Boring Company已经在洛杉矶地下铺设测试隧道，现在还为特斯拉Model 3的一些贵宾客户提供试乘。特斯拉和SpaceX董事会成员史蒂夫·尤尔韦松（Steve Jurvetson）的一段新视频展示了Model 3在Boring Company的隧道内进行测试的情形。

在视频中，Boring Company的工程师表示他们可以使用Autopilot通过隧道，但这套驾驶员辅助系统会限制在90英里/小时的速度。尽管隧道非常狭窄，但他们却可以用更快的速度手动驾驶，甚至达到116英里/小时（约合186.68公里/小时）。

Boring Company在洛杉矶SpaceX总部附近的Hawthorne下面挖了大约一英里长的隧道。他们使用该隧道来开发其钻孔技术并测试目前正在开发的Loop运输系统。随着拉斯维加斯会议中心Loop和芝加哥loop等商用系统的推进，这家创业公司正在洛杉矶的测试现场充实其运输系统。

他们现在铺设了隧道并开发了一个用户界面，可以在隧道内导航，用“开始”按钮即可激活隧道上的交通灯，并在Model 3的屏幕上显示路线。

有趣的是，这是目前进入Boring Company隧道而不使用“跟踪轮”系统来引导车辆的第二个辆车。

Boring Company去年在发布隧道时推出了该系统，以协助车辆在隧道内行驶。但该公司似乎正在放弃这套系统系统，转而使用Autopilot，甚至像常规隧道里一样手动驾驶。