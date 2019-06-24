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日本强震致东芝五座工厂受影响，券商预估NAND Flash价格上扬

2019-6-24 9:04:23来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月24日消息 日前全球第二大闪存供应商东芝位于日本三重县的闪存工厂因地震遭遇断电事故，虽然停电过程非常短，13分钟之后就恢复供电了，但是工厂却一直停产，直到21日上午才恢复，至少停工了5天时间。

根据日本中部电力说法，当地在日本时间6月15日的下午6点25分发生了停电意外，并在约13分钟后恢复正常供电。受到此起停电意外影响的TMC四日市工厂，是该公司生产NAND快闪存储的主力工厂。产线使用12寸（300mm）晶圆，主要产品为3D-NAND快闪存储。

据经济日报报道，日系券商预估，上周日本强震导致东芝半导体三重县四日市五座工厂生产受影响，相关效应不容小觑。假设当时有五成晶片因停电受损，另有15%到20%的晶圆必须再重制，将影响全球NAND晶片供应量达2%到3%，如果恢复正常时间生产再延后，影响将可能加大。这将促使报价连跌逾八季的NAND Flash价格止跌，下半年出现反弹契机。

值得一提的是，台积电年初出现的晶圆污染事件报废了10万片，相当于该工厂一个月的产能了，直接损失高达5.5亿美元。

东芝存储器计划于2019年下半年或2020年上半年，在东京股市挂牌上市。进行IPO的时间点，将视半导体以及股票的市况而定。

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关键词：东芝闪存

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