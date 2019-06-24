中国铁塔投资10亿元成立铁塔智联技术有限公司

近日，由中国铁塔股份有限公司（以下称“中国铁塔”）100%控股的铁塔智联技术有限公司注册成立，注册资本10亿元。从中国铁塔获悉，将于6月26日举行全资子公司的揭牌仪式并进行产品发布。

从名字中便不难推测，此次成立的铁塔智联技术有限公司，是中国铁塔为拓展社会信息化和万物互联市场成立的专业子公司。

而从此前中国铁塔多次参展展示的内容也可看出，中国铁塔早已在物联网应用上进行了布局，并推出了众多解决方案。

例如，在今年5月16日举行的第三届世界智能大会上，中国铁塔以“智慧共享智联未来”为主题参展。在5月26日贵阳数博会上，中国铁塔以“塔联天下，数智未来”为主题参展。两次展会都以“智享智联智控”三大品牌重点展示了面向社会各行业用户需求的“森林防火监控”、“气象监测”、“农田违建监控”、“河道、水库监控监测”、“非法无线电监测”、“航海保障监测”、“铁路沿线高点监控”、“地震监测”、“秸秆禁烧监控”等应用。

据媒体报道资料显示，智享品牌主要面向对挂高及机房业务有需求的客户。挂高产品是利用塔、杆在中、高点位的空间资源，为客户提供挂载服务。

智联品牌主要依托中国铁塔的站址、监控等资源针对垂直行业提供一体化信息化解决方案，服务于交通、安防、地下管道、公共建筑等行业。

智控品牌提供托管设备监控维护和社会机房监控维护两类产品。托管设备监控维护产品是利用FSU监控监测平台，为客户提供智能机房管理、数据传输通道服务；社会机房监控维护产品是利用FSU监控监测平台，为客户提供智能机房管理、数据传输通道服务。主要服务于气象、工业、交通运输等有自建机房的多个行业。