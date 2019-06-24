德经济部长抵沪见任正非：望更确切了解华为，以做出最恰当决定

IT之家6月24日消息 在德国总理出席日本G20峰会前夕，德国经济部长阿尔特迈尔赴华进活动期三天的访问。6月21日，阿尔特迈尔在上海与华为首创人任正非见面。阿尔特迈尔盼望，能通过碰面更加确切地了解华为，以便做出适当的决定。

综合上海观察者网、德国之声报道，据随访代表团成员透露，北京时间21日上午，阿尔特迈尔在上海下榻的旅店内与任正非举行了碰面。

阿尔特迈尔表示，“德国的电信安全，公民的数据掩护以及服从德国法律是关键性题目，这是德国做决定的几个参考要素。”

阿尔特迈尔20日在北京曾表示，“德国的决定不应是政治性的，而是应根据明确的安全标准来定。” 他表示，在德国的移动通讯网络建设中，任何公司都不会受到歧视，但必须满足所谓的“最高安全要求”。

据中新网报道，德国已经完成其5G频谱拍卖工作，德国电信、沃达丰、西班牙电信、团结互联网子公司Drillisch出资10.7亿欧元四家公司得到了在德国构建5G网络的许可证。其中沃达丰是华为长期合作伙伴，也就是说，只要华为设备符合德国方面安全要求，那么华为设备将加入德国5G。德国电信的首席实验官霍特吉斯也直言，假如华为不加入将来的5G网络建设，那么德国电信的网络建设进度势必会被延缓并大大增加创建成本。

华为创人任正非日前表示，美方制裁对华为造成一定影响。未来两年，华为每年的营收将比预期减少300亿美元，不过，随后他强调真下降300亿美元也是小事。