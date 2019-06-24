中兴通讯联手景域驴妈妈，在5G与文化旅游融合方面开展合作

近日，景域驴妈妈、中兴通讯在深圳中兴通讯总部签署战略合作协议，双方计划在5G与文化旅游融合方面开展深度合作，共同探索5G+智慧旅游的创新应用场景和解决方案，签约同时，双方联合启动了5G+智慧旅游研究实验基地建设计划。

随着5G的到来，在游客业务体验方面，5G+大视频、人工智能等技术将突破原有旅游局限，为游客带来出全新的、更惊艳的文化和旅游产品体验，如：5G高清/超高清直播技术将带来极致高清的视觉体验，VR技术将带来身临其境的沉浸式体验，AR+AI技术将让景物活起来。

在景区管理与服务方面，5G+人脸识别入园、景区交通工具自动驾驶与监控、MR体验式导览、5G无人机寻人、智能客服机器人、智能售卖机器人等将为游客带来更多的便捷服务。

在景区营销与推广方面，5G将助力文化和旅游产品、管理和营销的全面数字化升级，包括景区5G展示，产品MR协同设计，精准化市场营销，景区智慧大脑建设等。

未来，双方将充分发挥各自领域的人才、技术及市场等资源优势，基于5G“大带宽、低时延、海量连接”的技术特性以及与高清视频、AR、VR、AI等先进技术结合，在景区品牌提升和营销推广、景点业务体验提升、景区游客管理与导流方面开展探索和研究。联合更多产业合作伙伴共同为5G+智慧旅游产业发展赋能。