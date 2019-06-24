中国电信将发布业界首个3.5GHz 5G室内小基站射频参考设计

作为移动通信领域最具影响力的展会之一，世界移动通信大会展（MWC）将于2019年6月26日至28日在上海举行。中国电信将在大会O-RAN论坛上发布业界首个3.5GHz 5G室内小基站的射频参考设计。这是中国电信继巴塞罗那MWC首展5G白盒小基站之后，在推动5G接入网开放方面的又一重要里程碑。3.5GHz是全球5G主流频段，本参考设计将作为5G的3.5GHz频段白盒化设备的技术指引，引领全球3.5GHz设备的开发与生态建设。

本次公开的射频参考设计主要内容为两套3.5GHz载频的室内有源小基站射频拉远单元（RRU）原理图，这两套参考设计分别由中国电信与佰才邦、中国电信与成都芯通科技联合发布。

制定和公开小基站硬件设备的“公版”参考设计，意义重大：第一，有助于设备中核心芯片方案选型和器件规格进一步收敛，以形成规模效应，降低器件成本，促进产业发展；第二，可为设备厂商5G设备研发提供设计参考，减少各厂商独自设计生产、缺乏共享而造成的大量重复研发投入，降低产业进入门槛，促进产业链的繁荣发展；第三，可为未来运营商的业务发展和网络运营提供技术保证，降低运营成本。

作为O-RAN联盟的董事公司，中国电信已将参考设计（第一版）正式贡献给O-RAN WG7白盒化硬件组作为种子参考设计，这也是O-RAN联盟首个3.5GHz 5G室内小基站的射频参考设计。目前，包括小基站基带加速卡及射频单元等技术的研发与设计工作快速完善中，后续的参考设计版本更新与演进也会持续向O-RAN和产业界贡献。

2019年的夏天，5G正如火如荼。作为网络技术研究的领先者，中国电信将继续发力5G产业研发和资源共享，与合作伙伴紧密协作，推动产业链各方加速3.5GHz 5G低成本小基站的发展和成熟，为中国的5G发展建设积极贡献力量。