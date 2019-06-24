内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

请留意：高考状元能免费领荣耀20 PRO手机

2019-6-24 11:12:54来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家6月24日消息 之家的高考状元们，不要再隐藏身份了~

近日，荣耀手机官方宣布了一个好消息——

6月22日-6月30日，各省、直辖市高考文、理科状元可到全国指定荣耀体验店免费领取荣耀20 PRO一台。

具体来看，出分后各省、直辖市高考文、理科状元可凭准考证、身份证到全国指定荣耀体验店打开查分网站现场查询并验证高考分数，登记真实信息后免费领取荣耀20 PRO一台。

作为荣耀“二级火箭”战略下的首款“极具竞争力”的产品系列，荣耀20系列手机一经发布便备受消费者关注。

荣耀官方公布的618期间荣耀手机战报显示，截至6月18日23:59，荣耀手机夺得京东&天猫&苏宁易购三平台手机累计销量冠军，值得一提的是，这也是618荣耀的五年连胜。

其中6月18日，荣耀20 PRO开售3秒内全平台销售额便突破亿元大关，刷新荣耀手机销售额破亿记录。一小时后，荣耀20 PRO斩获京东/天猫/苏宁易购3000-3999元档手机销量&销售额双冠军。

荣耀20 PRO最大的亮点就是其强大的拍照能力，荣耀20 PRO手机采用了全焦段AI四摄。四颗摄像头分别为4800万像素主摄、800万像素的长焦镜头、1600万像素的超广角镜头和200万像素的微距镜头。荣耀20 PRO还获得了DXOMARK全球第二高分。

荣耀20系列还同步推出了五大全球领先的自研新技术，包括首发搭载通过4G和Wi-Fi信号双路网络同时下载（Link Turbo）、应用操作流畅度提升60%的方舟编译器、超级蓝牙技术、超级NFC、智慧生命体YOYO。

京东荣耀20 PRO4800万全焦段AI四摄 双光学防抖 麒麟Kirin980全网通版8GB+128GB 蓝水翡翠 移动联通电信4G全面屏3199元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：荣耀20 Pro荣耀20

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有