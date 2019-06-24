请留意：高考状元能免费领荣耀20 PRO手机

IT之家6月24日消息 之家的高考状元们，不要再隐藏身份了~

近日，荣耀手机官方宣布了一个好消息——

6月22日-6月30日，各省、直辖市高考文、理科状元可到全国指定荣耀体验店免费领取荣耀20 PRO一台。

具体来看，出分后各省、直辖市高考文、理科状元可凭准考证、身份证到全国指定荣耀体验店打开查分网站现场查询并验证高考分数，登记真实信息后免费领取荣耀20 PRO一台。

作为荣耀“二级火箭”战略下的首款“极具竞争力”的产品系列，荣耀20系列手机一经发布便备受消费者关注。

荣耀官方公布的618期间荣耀手机战报显示，截至6月18日23:59，荣耀手机夺得京东&天猫&苏宁易购三平台手机累计销量冠军，值得一提的是，这也是618荣耀的五年连胜。

其中6月18日，荣耀20 PRO开售3秒内全平台销售额便突破亿元大关，刷新荣耀手机销售额破亿记录。一小时后，荣耀20 PRO斩获京东/天猫/苏宁易购3000-3999元档手机销量&销售额双冠军。

荣耀20 PRO最大的亮点就是其强大的拍照能力，荣耀20 PRO手机采用了全焦段AI四摄。四颗摄像头分别为4800万像素主摄、800万像素的长焦镜头、1600万像素的超广角镜头和200万像素的微距镜头。荣耀20 PRO还获得了DXOMARK全球第二高分。

荣耀20系列还同步推出了五大全球领先的自研新技术，包括首发搭载通过4G和Wi-Fi信号双路网络同时下载（Link Turbo）、应用操作流畅度提升60%的方舟编译器、超级蓝牙技术、超级NFC、智慧生命体YOYO。