中国移动2019年智能硬件质量报告深度解读

摘要：近日，中移动2019年智能硬件质量报告（第一期）出炉。报告对不同的移动终端进行了深度评测，包括手机整机测评，5G芯片、终端评测，手机拍照及视频，手机游戏，带屏音箱评测等8个方面，并且对2019年智能硬件发展趋势进行预测。

近日，中移动2019年智能硬件质量报告（第一期）出炉。报告对不同的移动终端进行了深度评测，包括手机整机测评，5G芯片、终端评测，手机拍照及视频，手机游戏，带屏音箱评测等8个方面，并且对2019年智能硬件发展趋势进行预测。

报告显示，在3500+价位段中，华为P30 Pro在星空银河拍摄场景、高动态范围照片、夜景照片、高倍变焦等方面表现最好；其次是三星S10+和OPPO Reno表现较好，苹果手机拍照整体表现一般。

一、手机整机综合评测解读

中国移动从本通信能力、多媒体能力、产品可用性和用户口碑共四大维度14个关键指标、83项测试项，对手机质量进行全面、客观、专业的评价。本次评测中国移动选取了13个品牌共41款手机，分为四个价位段进行专项评测。

考虑到手机的不同定位及价格，各维度评测结果将依据销售价格（第三方机构2019年5月市场调研价格）划分成4个价位段进行展示，包括1500元以下14款、1500元-2500元10款、2500元-3500元9款、3500元以上8款。

综合四大评测维度，各价位段表现较好的手机如下

二、5G芯片、终端评测解读

5G评测分别选取了3款5G芯片，分别是麒麟980+Balong5000、骁龙855+X50、Helio M70。5G移动终端选取了6款手机、3款5G CPE进行了评测。

5G芯片和移动终端都还需要持续的优化与提升。高带宽高速率低时延要求芯片改进硬件设计，优化解调性能，支持关键特性，为5G终端奠定良好基础。同时5G终端需要高度重视多天线设计与性能调优，对影响用户体验的关键场景如续航、发热、稳定性等加强研发与测试。

三、手机摄像头评测

手机摄像头评测分为3个价位段，选取18款热门机型，进行了12个不同场景的拍摄测试和视频拍摄测试。

在3500+价位段中，华为P30 Pro在星空银河拍摄场景、高动态范围照片、夜景照片、高倍变焦等方面表现最好；其次是三星S10+和OPPO Reno表现较好，苹果手机拍照整体表现一般。

在1500—3500价格段位中，小米9的顺光人像、变焦能力、视频防抖等方面较强，荣耀20pro夜景、人像动态表现较佳。这两款手机总体表现较佳。

1500元以下价位段中，红米Note7在动态、变焦等方面表现不俗，三星A60逆光人像、室内灯光表现较佳。

在视频评测中，华为P30 Pro、和三星S10+拍摄效果较好，稳定性、对焦性更强，但在视频防抖动方面，一加7 Pro表现最佳。拍视频高动态范围表现中，iPhone XS Max表现最佳。

四、手机游戏专题评测解读

在手机游戏专题评测方面，中国移动选取了一加7 Pro、小米9、三星S10+、华为P30 Pro、OPPO Reno 10倍变焦版、iQOO Monster版、红魔3代、黑鲨游戏手机2代， 8款热门旗舰机，针对爆款吃鸡游戏进行了评测。本次评测从流畅性、续航、发热、多媒体效果、反应速度5大维度来进行。综合评比来看，红魔3表现均衡，且在多媒体效果、反应速度、续航方面性能突出。华为P30 Pro流畅性表现突出，且续航、发热表现稳定。

五、带屏音箱专题评测解读

本次测评选取了市场主流的5款带屏智能音箱分别进行评测。

评测共涉及八大维度进行对比评测。分别是音质佳、画质高、反应快、听得清、靠得住、功能全、内容多、交互好。通过综合评定，最终评价最高的前三款带屏智能音箱产品分别是小度在家1C、天猫精灵CC、腾讯叮当。

六、无线投屏器专题评测解读

无线投屏器评测通过基本功能、软件、硬件、稳定性、易用性共5大维度23项指标进行评测。中国移动挑选了5款产品分别是电视果 4K、天猫魔投、海备思、仁德 K6、G9 Plus。

测评结果电视果4K软件（游戏、视频画面表现及反应速度）及硬件（WiFi、发热）方面表现均较好；海备思无线投屏器4K软件、稳定性表现较好，首次投屏/同屏使用便捷性突出。部分产品不支持Windows投屏、4K视频投屏及虚拟遥控器，另外存在发热严重、使用过程掉线次数较多、连接成功率低等问题。

七、分布式路由器评测专题

本次评测从六个维度综合考察产品的稳定性、覆盖及抗干扰性能，分别是：系统极限吞吐、链路回传性能、单机WiFi性能、漫游时间、链路切换、稳定性及发热进行测评。对市场主流的6款分布式路由器分别进行评测，型号如下。

综合性能小米路由器Mesh和华为Q2 Pro支持WiFi Mesh+电力线混合组网，综合表现优异。