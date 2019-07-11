警惕！思科26亿美元鲸吞Acacia之后，会给国内厂商带来多大冲击

2018年的光通信行业，几乎每个月都发生着或大或小的并购，包括Lumentum收购Oclaro，II-VI收购Finisar等大型并购案。进入到2019年，行业内也一直延续着这样的并购状态，有英伟达70亿美元收购Mellanox，Lumentum将部分业务出售给上海剑桥，以及这几日，思科宣布以26亿美元收购硅光子企业Acacia。

这已经不是思科第一次并购硅光子企业。远到2012年，思科以2.71亿美元并购Lightwire，近到2018年12月，思科以6.6亿美元收购Lux tera。而这次并购也引发了业内的广泛关注，有业内人士指出，并购完成后，思科将颠覆整个光学传输市场，有了Acacia之后，思科将成为相干光互连联接组件的关键供应商。

客户变为竞争对手

作为思科的供应商，Acacia主要提供高速相干光互连产品，通过改进性能和容量以及降低相关成本，重塑云基础设施运营商、内容和通信服务提供商所依赖的通信网络。主要通过在基于硅的平台上实现光学互连技术。

当然，思科并不是Acacia唯一客户，根据Acacia公布的2018年财报显示，该年度Acacia的主要客户中兴通讯、Infinera（包括了Coriant）、ADVA和思科带来的收入，分别占其全年营收的20%、17%、15%和14%。

从客户结构上看，思科与Acacia的另外几家客户存在这一定的竞争关系。那么在这笔交易完成之后，Acacia是否会停止为这些客户供货呢？对此，Acacia公司总裁兼首席执行官Raj Shanmugaraj表示：“收购完成后，思科和Acacia将继续为现有的Acacia客户提供服务和支持。继续为他们提供业界领先的相干光学，数字信号处理/光子集成电路模块以及用于网络产品的数据中心的模块产品。”

不过，Raymond James（瑞杰金融）认为此举可能有助于抵消部分反对此笔交易的声音。“我们认为，中兴通讯和ADVA等Acacia的顶级客户可能会感到担忧。这笔交易表明，思科打算直接与光学系统领军企业华为、Ciena和诺基亚展开竞争。”分析师Simon Leopold表示。

诚然，Acacia承诺会继续为原有客户提供服务，但是会持续多长时间仍是一个疑问。在市场竞争的大环境下，几乎没有任何企业愿意牺牲自己的利益去给竞争对手供货。因而除了思科外的这几家核心客户，可能需要尽快的考虑更换供应商了。

硅光子大势不可违

如前文所述，此次是思科第三次并购硅光子公司，而且都是行业内领先的硅光子公司。思科在硅光领域的持续投入值得倾佩，也向业界展现出其在硅光领域的决心。硅光子技术自提出以来，以其低功耗、高速率、结构紧凑等突出优势，被认为将解决信息网络所面临的功耗、速率、体积等方面的瓶颈。

基于这些优势，除了一批传统的光芯片、光器件厂商都在提前布局之外，思科成为硅光子的积极践行者。其实，不仅仅是思科，包括他的竞争对手Juniper早在2016年就通过收购Aurrion入局硅光子领域，并在数月之前推出了基于硅光的可插拔光模块。另外华为、Ciena等厂商也通过并购或者内部自研等方式入局。众多领军企业的纷纷入局，也从侧面体现出了硅光子技术是大趋势。

在目前来看，大部分的硅光模块是应用于数据和电信网络中的数据中心互连，占比几乎超过90%以上。未来将是一个多云的时代，带宽势必将会迎来爆发式的增长。根据思科2018年视觉网络指数预测未来五年全球互联网流量将增加3倍，带宽需求巨大，势必将迎来新一轮的网络升级来应对这种需求增长。

思科公司副总裁兼总经理Bill Gartner曾在收购Luxtera时表示：“那些超大规模的互联网云服务提供商提过，为我们提供性能，提供可靠性，满足外形以及成本，如果你能够满足这些需求，你可以获得我们的业务。”这也说明了，未来满足数据中心互连的光模块需要向这一方向发展。而硅光子技术的低功耗、高速率、结构紧凑特点与这些需求完美契合。

警惕！国内厂商应积极跟进

仔细想来，如果思科与Acacia的并购案完成，意味着什么？前文提到，在这样一个竞争激烈的市场环境下，思科真的会让丧失独立性的Acacia继续为其竞争对手供货吗？我想大部分人士会持怀疑态度。

那么这次的并购案无疑会给Acacia最大的中国客户中兴通讯带来一定的冲击，极有可能需要更换供应商。而众所周知，思科收购了三家硅光子公司，其中两家是该领域的头部企业，市面上优质的硅光子企业越来越少，能符合各方面需求的供应商势必会越来越少。而且多数优质的硅光子企业基本都在海外，国内厂商急需破局。

不仅如此，在经受了去年的中兴禁令事件，以及今年华为被美国列入实体名单，无疑给国内的产业链敲响了警钟，需要国内厂商积极跟进相关硅光子产品，确保产品的安全供应。

其实华为在硅光子方面很早就有布局，包括2013年收购比利时硅光子公司Caliopa，以及在英国建立光芯片工厂等等。另外，作为国内龙头光模块企业，光迅科技研发的100G硅光芯片通过测试并投产。与此同时，国内领先的光纤厂商，亨通光电与英国的硅光子企业洛克利合作，并获得多项硅光芯片技术许可，目前100G光模块通过测试并投产，400G模块正在研发中。

当然，仅靠这几家企业的努力是不够的，需要更多的企业加入进来共同为完善产业链做贡献，从而实现供应链安全。与此同时，掌握硅光子的核心技术，要站在更高的角度去看待其价值，作为建设网络强国的重要一环，国家应该在政策层面予以扶持，并加大投入。