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全网封杀算法“脱掉”女性衣服应用，GitHub正移除DeepNude相关仓库

2019-7-11 9:18:37来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

DeepNude是一款付费应用程序，官方对其描述是“AI X光”。通过使用类似 deepfakes 的深度学习技术，DeepNude使用女性裸照训练之后可将图像中女性身上的衣服替换掉，创造出几可乱真的合成裸照，也就是大家所说的“一键脱衣”。

但由于此项目产生的效果过于低俗且导致的负面影响巨大，在引起广泛的争议后，官方团队选择将该项目关闭。

虽然团队下架了此项目，但有人根据已下载的程序进行了逆向工程，并开发出 DeepNude的开源版本，还将这些可用副本上传到GitHub。

而 DeepNude团队也将此项目的核心算法（而不是实际的应用程序界面）在GitHub开源。理由是针对这款应用程序的逆向工程已上传至 GitHub，隐藏源码已经没有任何意义。

然而根据 GitHub的社区准则，除非用于教育或艺术目的，该平台是严厉禁止“色情”或“淫秽”内容的。所以GitHub以违反其政策为由将托管在它平台上的相关项目仓库移除。

事实上，假裸照并非DeepNude的首创，人们多年前就已通过Photoshop来达到合成裸照的目的。但问题在于，DeepNude将假裸照的制造难度降低到了人人可及的程度。对此，政治家和评论员们对该项目的潜在影响提出了相当严厉的警告。遗憾的是，这些都无法阻止DeepNude的副本在网络上的广泛流传。

希望GitHub的举动能在某种程度上对这种行为进行遏制。

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关键词：GitHub算法

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