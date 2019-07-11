内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

《锦绣未央》被裁定抄袭，人民日报：让网络文学告别“野蛮生长”

2019-7-11 9:31:57来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家7月11日消息 上月底，《锦绣未央》被裁定抄袭。北京市朝阳区人民法院判令《锦绣未央》作者周静（笔名秦简）停止对小说《锦绣未央》作品的复制、发行及网络传播，赔偿原告的经济损失及合理开支，且向原告公开赔礼道歉。

对此，人民日报海外版评论道，除了对同时代同题材文本“借鉴”，由于利益的诱惑与原创力不足，很多网络文学作者还对《西游记》、《三国演义》等传统经典文学作品“模仿性创作”。而随着相关法律法规的健全完善，网络文学创作不再是无序环境之下的野蛮生长。

很多网络文学作者业已不满足于对同时代同样题材文本的“借鉴”，转战到对传统经典文学作品“模仿性创作”上，诸如网络宫廷古风小说的创作“借鉴”古典小说《红楼梦》，玄幻修仙类小说“模仿”名著《西游记》，而架空历史权谋题材的小说则更多“效仿”《三国演义》。此类的网络文学创作与其说是“创作”，不如说是“改编”。究其原因，一是“利诱”，二是原创力不足。

随着我国知识产权法律制度的日臻完善和人们维护原创知识产权意识的普遍加强，之前很长一段时间内存在的执法缝隙将逐渐被弥合，网络文学创作不再是无序环境之下的野蛮生长。

网络文学，就是以网络为载体而发表的文学作品，其本身并没有一个明确的界限。早在去年6月，国家新闻出版署和全国“扫黄打非”办公室便开展了网络文学专项整治行动，重点整治网络文学作品导向不正确及内容低俗、传播淫秽色情信息、侵权盗版三大问题。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有