已入冰点的通信行业，从业者该清醒清醒了

C114讯7月11日消息 6月底，工业和信息化部公布的通信行业2019年1-5月份通信业经济运行情况通报显示，虽然前5个月主营业务收入累计完成5590亿元，同比增长0.3%，但是同期营收收入累计完成6432亿元，同比增长-0.5%。即便主营业务还有0.3%的微增长，但是整体营收已经进入负增长阶段。伴随着营业收入出现拐点，通信行业已经跌入冰点。面对如此不利的经营形式，通信行业从业企业和从业者该醒醒了。

一、不断被放大的营收负增长

冰冻三尺非一日之寒，通信行业营业收入同比增长转负也是不断积累的过程。我们把今年2月份来以来的通信行业月度营收进行汇总后发现，连续4个月都是同比负增长。

经历4月份的短暂负增长收窄之后，通信行业5月份营收出现了较大规模的同比负增长。虽然6月份的月度经营报告尚未发布，但是根据我们了解到的情况判断，月度营收负增长的幅度还非常有可能进一步扩大。

5月份月度营收负增长的影响有多大，我们可以从下面的表格中有所感触。可以说，5月份的单月营收负增长直接导致了年度累计的负增长。这种直接效应，如果未来得不到有效改善，必将放大对营收年度累计数据的影响。

二、流量增长趋势明显进入下行区间

三大运营商用户发展数据显示，无论是移动电话用户还是4G电话用户都在正增长中。个别企业的增速依然是高位运行。虽然增量降价推广大流量套餐已经成为普遍做大，但是效果却远远超出了预期。

经过整理工业和信息化部发布的有关数据，我们总结发现，流量增幅和用户DOU增幅都出现了明显同比下滑。虽然运营商都在降价刺激用户的流量消费，但是从流量同比增长情况看，效果并未达到预期。

不断增加的4G用户和不断提升的4G用户渗透率均为带来应有的流量增长。可以说，流量和用户DOU与移动电话用户和4G用户增长背道而驰。这算不算流量经营失败，大家完全可以下结论。

三、流量收入离同比负增长仅有一步之遥

虽然移动电话和4G用户都在增长，而且手机上网电话用户规模也出现了新高，但是一方面是用户流量使用量的增长乏力，一方面是流量单价的不断下调，流量收入的正增长必将压力越来越大。

相对于去年同期两位数的正增长，2019年的流量业务收入增长速度不但成为一位数而且已经进入微增长通道。我们完全有理由相信，随着流量业务增速的不断下滑，流量业务收入增长必然会随之进入负增长。

流量业务收入距离进入同比负增长的时间节点不会太远，因为某些运营商仍然在不遗余力通过低价发卡获客。这必然会让低价拓展走的还要被更低价拓展回来，导致行业间的相互竞相降价获客。

中国电信曾经的某位高层用“一碗汤”形象描绘了一碗汤倒来倒去越来越少的现实。流量业务这一碗汤倒来倒去现在还剩下多少，通信行业的从业者心里应该是清楚的。之所以仍然闷头逆向行驶，无外乎各自短视的小算盘在作祟。

四、短信收入增长但却救不了运营商的命

工业和信息化部的数据显示，在服务登录和身份认证等服务普及带动下，短信业务的业务量和收入保持同步增长。1-5月，全国移动短信业务量同比增长32.4%，移动短信业务收入完成165.7亿元，同比增长7.1%。

在流量、语音、宽带和短信等四大主要业务收入来源中，短信业务收入是唯一大幅增长的。即便如此，囿于短信业务的较小体量，较高的收入同比增长并不能有效拉动整体收入的增长。靠短信的小马拉动整个营收增长的大车必然是不可能实现的。

虽然体量不大，但是相对于语音对整体营收的纯粹负增长拉动，短信业务依然值得运营商开发。未来随着监管层对垃圾短信治理的不断深入，运营商的短信业务增长是不是会收到影响，这个还是个未知数。

五、固网家宽能否担负起增收重任呢

虽然固网家宽用户规模在持续增长，但是固网家宽用户ARPU是在降低的。这种一上一下的影响叠加后的效果还有待运营商公布具体数值后进行分析。不过，我们从各种侧面推断出的结论其实并不乐观。

固网家宽作为距离智能家居最近的入口，运营商一直对其延伸业务寄予厚望。智能家居的风口，虽然各个参与厂商都在吹，但是风确实没起来。当前，电视业务相对来说是比较成熟的延伸。

工业和信息化部的数据显示，截至2019年5月底，三家基础电信企业发展IPTV（网络电视）用户达2.78亿户，相对于4.31亿固网家宽用户渗透率为64.5%。而且从走势上，网络电视业务渗透率还处于高速增长中。

考虑到网络电视的单价较低而且多为增长的现实，未来固网家宽业务收入增长还需求其他高价值业务来进一步刺激。否则运营商大笔的固网家宽投资将难以收回。

六、形势依然如此，大家该怎么办

我们已经在多个分析文章中提到中国移动的“四个转变”倡议。在这里我们再次把“四个转变”的内容贴在下面，供给大家思考。

这“四个转变”是：经济从高速增长向高质量发展加速转变；信息通信技术从助力经济发展基础动力向引领经济发展核心引擎加速转变；基础电信业务从规模经营向基于规模的价值经营加速转变；信息通信市场从“要素”竞争向“要素+能力”竞争加速转变。

有必要向大家提醒的是，通信行业必须尽快恢复到理性竞争的轨道上来。中国移动的“四个转变”是截至目前我们看到的最为理性的判断和号召。如果通信行业从业企业有更好的战略或者战术能够帮助大家一起走出颓势，我们当然会竭力宣扬。

正可谓“覆巢之下焉有完卵”，如果通信行业整体出现问题，无论多么精明的从业者都将受到影响而无法独善其身。面对为实现国家争抢5G全球领先的重任和行业内部进入负增长现实，通信行业从业企业该清醒了，因为内部需要团结协作。