GPU Turbo后再放大招？曝荣耀正推进“满帧”挑战计划

7月11日上午消息，新浪科技从知情人士处获悉，荣耀在手机优化上或将再推新技术，内部命名为“满帧”挑战计划。而该技术方案将在本月发布的荣耀9X上正式落地。

该人士透露，这是荣耀为了提升手机使用体验的一项内部计划。即通过不断的硬件和技术进化，全面提升手机体验。不仅涉及游戏，可在全场景操作下不出现卡顿，实现极致流畅。

在日前的荣耀9X技术沟通会上，荣耀产品副总裁熊军民已经透露了一些端倪。他重点介绍了荣耀9X要搭载的麒麟810芯片，这或许也是“满帧”挑战计划的硬件基础之一。

麒麟810芯片于今年6月发布，采用7nm制程。研发历经36个月，投入数亿美元，有超过1000名半导体设计与工艺专家参与其中，耗费了5000多块工程验证开发板。

据熊军民透露，麒麟810芯片本身就将在游戏体验上实现突破，在CPU和GPU硬件配置上做了很多特殊的开发；荣耀9X还将支持GPU Turbo3.0技术，支持的主流游戏增加到70多款；而基于麒麟芯片推出的麒麟Gaming+技术也将派上用场。

不过“满帧”挑战计划的内容不仅包括游戏，据相关人士透露，荣耀在游戏方面其实早已实现满帧体验，而荣耀要将“满帧”体验扩展到手机操作的各个方面。据传该计划也是荣耀总裁赵明将在荣耀9X发布会上演绎的内容之一。

“荣耀8X开发时就已经有相应计划，但直至荣耀9X才实施该计划。主要基于达芬奇架构的AI能力，是保证满帧体验的重要支撑。”和华为的达芬奇计划也有一定的传承关系。

达芬奇架构是华为自研的NPU架构，最早被用在华为的昇腾AI芯片上，这也是达芬奇架构被首次应用在麒麟芯片上。根据熊军民公布的AI-Benchmark排行榜，麒麟810的AI跑分位居第一。在自研达芬奇NPU架构的加持下，除了游戏，麒麟810还将在图像处理、视频处理等更多AI应用上实现提升。

实际上，手机整体的优化已有不少厂商尝试，比如OPPO推出的Hyper Boost、vivo的Dual Turbo。而华为和荣耀的方案则更加多样和深入，包括GPU Turbo、Gaming+，还有针对安卓系统的方舟编译器。“满帧”挑战计划的具体内容和涉及的新技术，还有待发布会上进一步揭晓。