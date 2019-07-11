中国电动汽车创企Seres推迟新车发布，硅谷裁员90人

北京时间7月11日早间消息，据美国科技媒体The Verge报道，今天早些时候，中国电动汽车创企Seres（原名为SF Motors）在员工会议上宣布，该公司将在硅谷办公室裁员90人。据The Verge获得的一份会议记录显示，在美国发布首款电动SUV汽车SF5的计划也将推迟进行，原因之一是中国汽车市场放缓。该公司最初曾计划在中国和美国生产和销售电动SUV，预计将于今年晚些时候对外发布。

据一位因与公司签订保密协议而不愿透露姓名的前雇员说，在裁员前，Seres硅谷办公室大约有300名员工，本次裁员可能波及到公司的多个部门，包括销售、营销、IT、人力资源、法律、运营和设计。该公司的发言人暂时不予置评。

在Seres宣布裁员之际，一些知名度最高的中国或中美合资电动汽车初创企业正陷入困境。法拉第未来流失了大部分劳动力，已与一家重组公司合作，期望获得新资金。蔚来汽车最近推迟上市一款新车，在硅谷裁员数十人，并在经历了几个月的销售颓势后，关闭了当地的办公室。同时，由于火灾隐患，不得不召回数千辆汽车。

Seres是中国商业汽车制造商重庆小康工业集团旗下的一个美国品牌，尽管做出裁员决定，但其美国分支机构仍将保持营业状态，依据员工大会的记录，它将变得更加独立，自主管理自己的预算和目标。Seres联席首席执行官詹姆斯·泰勒（James Taylor）在会上宣读的一封信中指出，中国新车市场近期低迷是造成这种变化的主要原因。

“在小康集团全力应对如此多的动态挑战之际，试图短期内在另一个新市场推出新的品牌和产品类型，实在力不从心。”泰勒在信中写道，“通过这些战略决策的制定，我们现在必须做出适当调整，为公司提供短期生存和长期成功的最佳机会。”

Seres在2017年收购了由特斯拉联合创始人兼前首席执行官马丁·艾伯哈德（Martin Eberhard）创立的一家初创公司，并将其更名为SF Motors。之后，该公司聘请了泰勒担任联席CEO，他曾在凯迪拉克担任首席营销官、在悍马担任首席执行官。