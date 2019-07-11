安卓5.0最多：2500万台Android设备被“Agent Smith”恶意软件感染

根据报道，一种名为Agent Smith的新型Android恶意软件已经感染了2500万部手机，其目的是推送广告或劫持有效的广告事件。

受害者被引诱从第三方应用商店下载伪装成照片应用程序、色情相关应用程序或游戏等病毒程序，一旦下载完毕，这些程序就会下载Agent Smith。

该恶意软件通常伪装成Google Updater、Google Update for U或com.google.vending等实用工具 ，并对用户隐藏其图标。

接下来，恶意软件检查目标手机上的应用程序，然后获取带有恶意广告模块的“补丁”识别APK的更新。为了完成更新安装过程，恶意软件利用Janus漏洞，该漏洞可以让其绕过Android的APK完整性检查。Janus是一个可追溯到2017年的Android漏洞。

Check Point估计，每个受害者手机上可能有多达112个应用程序被那些显示广告的应用程序所取代。

他们写道：“一旦完成了杀毒链，Agent Smith就会利用用户应用程序来显示广告，表面上只是用来推销广告，但是它的运营商可能会利用它来做更坏的事情，比如窃取银行凭证”。

Check Point说，Agent Smith潜伏在第三方应用商店，如9 App，主要为印度用户，阿拉伯人和印度尼西亚用户服务。受感染数量最多的是印度(超过1 500万)，其次是孟加拉国(超过250万)和巴基斯坦(近170万)，印度尼西亚以57万个受感染的设备名列第四。但是还发现，在沙特阿拉伯(245 K)、澳大利亚(141 K)、英国(137 K)和美国(303 K)的设备上也出现了感染。

该恶意软件并不局限于只感染一个应用程序，它将取代其目标列表中的任何和全部，受感染的设备将逐渐得被重新检查，并提供最新的恶意补丁。恶意软件中被编码的目标Android应用程序列表包括以下内容：

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研究人员分析说：“我们将Agent Smith传播与位于广州的一家中国互联网公司联系起来，该公司的前端合法业务是帮助中国Android开发者在海外平台上发布和推广他们的应用程序”。

Check Point报告说，Agent Smith在Android 5.0版(40%)和6.0版(34%)的手机中最为普遍，9%的受感染手机的是 8.0版。谷歌最新版本的Android操作系统是Pie，版本为9.0。

研究人员认为：

Agent Smith提醒我们，仅靠系统开发人员的努力还不足以建立一个安全的Android生态系统，它需要系统开发人员、设备制造商、应用程序开发人员和用户的关注和行动，以便及时修补、分发、采用和安装漏洞修补程序。