树莓派4的性能如何？跑分大揭秘

前几天我们报导了树莓派第4代的发布，新版本带来了性能的极大提高，官方直言其桌面性能堪比入门级的x86 PC系统。

Raspberry Pi 4采用了博通 BCM2711 SoC，包含四个1.5GHz Cortex A72 CPU核心；内存方面，新版本可选1GB、2GB和4GB DDR4。而上一代Pi 3参数是四核Cortex A53 CPU，内存仅为1GB，单看这两方面，Pi 4性能确实是有不小的提升。

关于Raspberry Pi 4的具体内容查看：Raspberry Pi 4发布：更快的CPU、更大的内存

那Raspberry Pi 4性能具体有多好呢？有网友就进行了一次benchmark，他分别在Raspberry Pi 4和3上运行科学计算软件Mathematica 12和11.3版本进行测试。

Mathematica与 MATLAB、Maple 并称为三大数学软件，它很好地结合了数值和符号计算引擎、图形系统、编程语言、文本系统和与其它应用的高级连接。Mathematica是世界上通用计算系统中最强大的系统，也是目前使用最广泛的数学软件之一。1988年，它的发布标志着现代科学计算的开始，并对如何在科学和其它领域运用计算机产生了深刻的影响。

（btw，“Mathematica”这个名字出自苹果创始人乔布斯。）

测试结果是 Raspberry Pi 4 上运行Mathematica 12的速度是Raspberry Pi 3上运行Mathematica 11.3的2倍。

因为基准不同，而且也没有更加具体的相关测试说明，所以有人就表示很难确定这样的性能优势是操作系统、硬件还是软件层面的改进带来的，回复他的人则坚信主要原因是硬件的性能提升，也就是Raspberry Pi 4的能力，他解释Mathematica 12提供了许多新的功能，但这些功能并不涉及到此处使用的基准测试集。