内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

任天堂Switch数据可被无缝转移至Switch Lite

2019-7-11 12:26:12来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家7月11日消息 任天堂Switch因其极高的便携性而广受用户好评，最近任天堂也借着Switch的发展势头宣布推出Switch Lite。Switch Lite主要面向非Switch游戏玩家群体，不过预计一些Switch游戏玩家可能会欣赏Switch Lite数据的可转移性并进行购买。

Switch Lite数据的可移植性意味着用户可以将Switch留在家中，而在外出或旅行时随身携带Switch Lite进行游戏，且游戏存档将会和Switch中保持一致。据美国任天堂总裁道格·鲍泽（Doug Bowser）称，Switch Lite的诞生将极大优化用户的游戏体验而不必再为游戏数据的问题而烦恼。

不过Bowser并没有详细说明如何实现Switch Lite的数据转移，但任天堂公司将在不久后公布更多相关信息，预计任天堂将会推出多设备帐户。对于那些尚未购买Switch的人来说，Switch Lite更像是一款体积更小，价格更低的Switch。

Switch Lite的售价为199美元，不过它缺乏可拆卸式的控制器以及连接电视的能力。但考虑到Switch Lite的重点是便携性及数据可迁移性，它的目标用户群体似乎不会介意这些缺憾。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：任天堂任天堂Switch

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有