报告：2018年国内手机出货量4.14亿部，网站数量达523万

7月11日下午消息，2019（第十八届）中国互联网大会闭幕式上，中国互联网协会发布了《中国互联网发展报告（2019）》，报告显示，至2018年底，我国网民规模达到8.29亿，全年新增网民5663万，互联网普及率达59.6%，较2017年底提升3.8个百分点，超过全球平均水平2.6个百分点。

报告显示，截至2018年底，我国网页数量为2816个，网站数量523万个，较2017年底下降1.9%。

2018年，中国手机市场总体出货量4.14亿部，同比下降15.6%，降幅较上年扩大3.4个百分点。上市新机型764款，同比下降27.5%

2018年，中国移动互联网市场规模达11.39万亿，其中移动购物占据了主导地位，规模达到8.85万亿元。中国网络游戏市场规模约为2871亿元元（其中，移动游戏市场规模约为1647亿元，电子竞技整体市场规模约为940.5亿元，PC网络游戏市场规模50.6亿元），同比增长21.9%，增速较2017年有所减缓。

2018年，国内投融资规模整体呈现快速增长态势，投融资案例共2685件，相较2017年的1296件增长107.2%，披露的总交易金额为697亿美元，相较2017年的484.8亿美元增长43.8%。