传迈克菲（McAfee）准备IPO，融资至少10亿美元

据美国《华尔街日报》援引知情人士消息称，网络安全软件公司迈克菲（McAfee）计划进行IPO，重返公开市场。

据知情人士透露，迈克菲公司及其股东本周将与多家银行会面，讨论最快于今年上市的计划。其中一位知情人士表示，首次公开募股可能筹集至少10亿美元，迈克菲的估值可能超过50亿美元，但无法保证该公司能够成功进行IPO或实现这一估值。

迈克菲由私募股权公司TPG、Thoma Bravo和英特尔公司共同拥有。2016年，TPG同意从芯片制造商手中购买51%的股份，并将迈克菲打造为一家独立企业，当时后者的价值为21.5亿美元，若将债务包括在内，则为42亿美元。英特尔在2011年以75亿美元收购了最初于1999年上市的迈克菲。

知情人士说，在目前的所有权结构下，迈克菲通过改变经营战略以及收购活动，使现金流有所提高，引起了公众投资者的密切关注。

知情人士说，迈克菲的股东过去曾考虑过彻底出售该公司，而且他们最终还是可能选择这条路，而不是IPO。不过，知情人士表示，股东对IPO前景持乐观态度，部分原因是该公司最重要的竞争对手，如赛门铁克、阿瓦斯特（Avast）和帕洛阿尔托网络（Palo Alto Networks）等公司，在近期的公开交易中表现相当好。

IPO市场一直强劲，尤其体现在一些技术交易中。Dealogic的数据显示，2019年上半年的科技公司IPO数量是近20年同期之冠。