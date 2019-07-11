Waymo无人驾驶模拟里程达100亿英里，是现实中千倍

7月11日消息，据科技博客TechCrunch报道，Alphabet旗下的Waymo自动驾驶公司在周三的TechCrunch Sessions：Mobility大会上宣布它已达成一项新的里程碑：模拟驾驶里程达100亿英里。(1英里约等于1.6公里)

对于该公司来说，这是一个重大的成就，因为它的无人驾驶软件模拟的所有里程相当于积累了相当多的训练经验。

“在Waymo，我们已经在现实世界中行驶了1000多万英里，在模拟世界中行驶了100多亿英里。”Waymo首席技术官德米特里·多尔戈夫(Dmitri Dolgov)在Sessions：Mobility大会上对TechCrunch的柯尔斯滕·科罗塞克(Kirsten Korosec)表示，“你在这两种情况下的驾驶量实际上取决于你的系统的成熟度和能力。如果你才刚刚起步，没关系——你着手于基础的工作，你可以在现实世界中开几英里或者数千或数万英里，从中你会有很多的体会，你会得到提高你的系统所需要的信息。”

多尔戈夫的观点是，你的自动驾驶系统越是先进，你实际需要驾驶的里程就越多，这样才能产生影响力，因为你已经掌握了基本知识，正在转向钻研边缘情况和高级导航，并确保你的软件不管遇到什么样的情况都能正常工作。此外，随着你不断积累实际行驶里程，你的模拟也将变得更加复杂先进和精确，这意味着你的虚拟测试结果随之变得更加可靠，更能应用于你的汽车在现实世界中的驾驶。

然后，Dolgov得出的结论：Waymo的模拟可能比其他自动驾驶公司的许多类似模拟训练都要出色。

“我认为，一个好的、强大的模拟器源自于两点。”多尔戈夫在台上表示，“一个是保真度。我说的保真度，并不是指它看起来有多好。关键在于它的表现如何，以及它能在多大程度上表现出现实世界中的情况。另一点是规模。”

换句话说，驾驶量不能保证带来良好的经验——关键在于系统的先进性、成熟度和商业部署的准备度。