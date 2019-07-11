印度制造初见曙光？苹果开始向欧洲出口印度产iPhone

IT之家7月11日消息 苹果已经开始将印度制造的iPhone出口到欧洲的某些市场。目前苹果主要通过其制造合作伙伴纬创（Wistron）在印度生产iPhone 7等旧款iPhone。

有分析师表示，苹果公司每月大概要出口约100,000台iPhone 6S和iPhone 7。几个月前，苹果公司似乎开始从印度向欧洲市场出口旧的iPhone，出口量约占工厂总产能的60-70%。这是苹果公司首次将其在印度的工厂用作出口枢纽，在此之前苹果只利用其在印度的工厂来满足当地的需求。

作为印度制造计划的一部分，印度政府进来越来越多地鼓励公司在印度生产产品。苹果的制造合作伙伴Wistron于2016年开始在印度生产iPhone 6S和iPhone SE并于今年早些时候开始生产iPhone 7。先前印度政府对未在印度生产的智能手机征收很高的关税这也是为什么iPhone在印度定价过高的原因，而三星和其他设备制造商生产的设备的价格往往要比iPhone更具竞争力。

苹果的主要制造合作伙伴富士康也正在洽谈在印度设立iPhone工厂生产iPhone X / XS等高端iPhone。此举不仅有助于苹果降低印度的iPhone售价，还有助于避免成为中美贸易战中的牺牲品。

如果苹果公司未来的高端iPhone产品全部交由印度制造，那将是印度政府的重大胜利。同时苹果在印度设厂将帮助苹果在印度智能手机市场获得更高的竞争力，过去苹果在印度的市场份额很小。