AppAnnie：腾讯网易列6月中国出海发行商收入二三位

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
7月11日下午消息，AppAnnie公布2019年6月中国发行商出海收入排行榜（综合iOS和Google Play），榜单显示，FunPlus、腾讯、网易、莉莉丝游戏、IGG、紫龙游戏、友塔游戏、龙创悦动、智明星通、沐瞳科技排名前十。
注：FunPlus（趣加游戏）是一家全球性的游戏和互动娱乐公司，在中国和美国设有双重总部，2010年由Andy Zhong和Yitao Guan在加利福尼亚州旧金山成立，产品有《庄园物语》等。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有