AppAnnie：腾讯网易列6月中国出海发行商收入二三位

7月11日下午消息，AppAnnie公布2019年6月中国发行商出海收入排行榜（综合iOS和Google Play），榜单显示，FunPlus、腾讯、网易、莉莉丝游戏、IGG、紫龙游戏、友塔游戏、龙创悦动、智明星通、沐瞳科技排名前十。

注：FunPlus（趣加游戏）是一家全球性的游戏和互动娱乐公司，在中国和美国设有双重总部，2010年由Andy Zhong和Yitao Guan在加利福尼亚州旧金山成立，产品有《庄园物语》等。