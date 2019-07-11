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苹果或许依旧对环绕式柔性显示屏念念不忘

2019-7-11 17:26:03来源：威锋网作者：Ruins责编：孤城评论：

苹果近期申请了两项新的专利，暗示其仍在探索 iPhone 手机将搭配环绕式柔性屏的可能性。其中专利号 10345,860 是一个「带环绕式显示器的电子设备」，它包括透明外壳和透明外壳内的柔性显示组件。专利号 10,348,875 是一个「凸显示电子设备」，它包括一个弧状凸起的显示屏，可以由一个或多个面板层灵活形成，这项专利可能涉及柔性 OLED 屏技术。




在专利文件中，苹果表示，改进便携式设备的功能，或许可以通过研究如何最大化这些设备未使用部分的效用来实现。当前智能手机的外形因素使得设备的侧面和背面没有使用，只是被利用来配置有一些功能按钮和开关。而大部分按钮和开关中都具有固定的功能，所以它们不能总是集成到第三方应用中。苹果表示，有必要改进便携式电子设备的外形因素，使其功能可以扩展到设备的多个表面。

不过苹果对环绕式柔性屏设备的兴趣由来已久，早在 2013 年开始，就陆续的有相关专利曝光。此前还传过苹果的一项柔性、环绕式显示屏甚至可能用于新 iPhone 设计中，该显示屏可采用铝、玻璃或全透明设计，并且是弧形的。据称这种设计没有物理按钮，当用户需要调节手机音量时，只需用手在显示屏周围环绕一下，就能看到虚拟控制按钮。

尽管这项新专利十分超前，但苹果很少将这种专利投放到产品中，它只是希望将专利作为武器。因此，新专利描述的设计是会被应用于新的 iPhone 还是会完全被束之高阁，这还很难说。
 

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关键词：苹果柔性屏

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