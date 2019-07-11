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realme 4/4 Pro 通过欧盟认证，共三款型号

2019-7-11 17:28:42来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家7月11日消息 据外媒报道，realme三款型号的手机通过欧盟认证，为realme 4和realme 4 Pro，发布日期暂时未公布。

▲via 91mobiles

据91mobiles称，realme 4和realme 4 Pro将成为realme 3和realme 3 Pro智能手机的下一代，但目前为止，有关这两款手机的可靠信息还不够。现在，据欧盟认证信息显示，该品牌即将推出的三款智能手机，可能是realme 4和realme 4 Pro型号。

根据认证列表显示，realme新机型号分别为RMX1921、RMX1927和RMX1971。由于Realme 3和3 Pro的型号分别为RMX1821和RMX1851，91mobiles认为RMX1921可能属于realme 4智能手机，而RMX1971可能属于realme 4 Pro智能手机。关于RMX1927，目前还不清楚这可能是哪款智能手机的变体。

目前关于realme 4系列的配置信息不是很多，早在上个月，据Gadgetsnow爆料称，realme 4手机或搭载联发科P70，采用4GB内存和64GB存储（最高可扩展为256GB），电池容量为4400mAh，后置双摄等。当然，这只是猜测信息。

最后，目前只能确认realme 4系列共三款型号，但是具体配置信息还有待官方宣布。

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关键词：realme 4

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