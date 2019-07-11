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媒体：荣耀将发布类电视智慧大屏产品，或搭载鸿蒙系统

2019-7-11 17:33:24来源：网易科技作者：崔玉贤责编：远洋评论：

7月11日消息，荣耀将在7月15日发布新品类电视的消息闹得沸沸扬扬。网易科技从产业链和华为方面求证得知，荣耀将会在8月9日松山湖华为开发者大会上发布类似电视的大屏产品。而且，该产品或将搭载鸿蒙操作系统。

荣耀官方消息称将于7月15日举行新品类沟通会，相关媒体猜测该新品类就是传闻已久的“电视”。不过，荣耀大概率只是在7月15日宣布“电视”领域的最新战略，而不是发布相关产品。

来自产业链和华为的相关人士透露，荣耀类电视的智慧大屏产品将在8月9日松山湖华为开发者大会上发布。而且，该产品或将搭载鸿蒙操作系统。

去年开始就已有传闻华为将做电视。但是华为方面一直否认。余承东今年3月份在中国家电及消费电子博览会期间接受采访时就曾表示，华为不会做传统的电视产品。但是会探索AI时代大屏的体验升级，例如带屏的具备电视功能的智能音箱，会进行尝试。并且透露，相关的产品已经在研究，样板产品今年会出来。

荣耀总裁赵明也曾在采访中透露，荣耀一定不会做传统电视。

因此，虽然8月9日荣耀发布的新品类“电视”属性很强，但内部一直强调不能称之为“电视”，而是“智慧大屏”。

除此之外，荣耀的这款智慧大屏搭载的应该是华为鸿蒙操作系统。任正非在接受媒体采访时曾透露，鸿蒙系统的产生本身并不是为了手机用，而是为了万物互联、将来走向智能社会所做的一个操作系统。

华为很早就提出了“1+8+N”的华为5G全场景战略，“1”是智能手机，“8个大行星”是指大屏、音箱、眼镜、手表、车机、耳机、平板等等，围绕着关键的八大行星，周边还有合作伙伴开发的N个卫星，围绕着智能家居、穿戴、办公、影音、娱乐。

其中，大屏（电视）是今年MWC上海华为提到的重点产品之一。华为消费者业务首席战略官邵洋曾透露过华为对“电视”的理解：电视机一定要扔掉遥控器进行自然交互，一定要跟手机联动，并且要把海思对于8K、4K超高清电视的芯片解决方案产品机上的体验放在电视机上去。电视与手机要无缝打通，可以相互通话。

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关键词：荣耀鸿蒙系统

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