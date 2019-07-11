云游戏基础摸底考试（全国卷I），看看你能考几分？

Google、微软、索尼，还有任天堂，包括之前的NVIDIA，其实都是搞云游戏的主，他们对自己搞的东西都说得头头是道；但我们这帮玩游戏的普通人，对云游戏的理解就千差万别了，不信？我来提几个问题，看你能不能答上来。作答限时30秒，参考答案反白，作答前请不要看！

1、云游戏概念指的是（）

A、坐飞机的时候在云上玩游戏的行为

B、“云玩家”玩游戏的现象就叫云游戏

C、通过网络传输画面在任意设备上玩游戏的技术

D、用云计算算力来玩游戏的黑科技

参考答案：C。A坐飞机上用手机或笔记本等其他设备玩安装在它们内置存储空间的游戏不是云游戏；B选项看似搞笑但搞不好真的有很多人会这么想，不过云玩家是不玩游戏的，这也是Google Stadia想要联动YouTube转换云玩家为真玩家的目标；D太高端了，云计算算力玩游戏那不是云游戏，那是AlphaX或OpenAI人工智能研究。

2、以下哪个不是玩家进行云游戏的必备条件？（）

A、高速互联网连接

B、搭载独立显卡和CPU的游戏PC

C、手机平板或上网本

D、云游戏平台账号和付费订阅

参考答案：B。题干要求的是选择非必备条件，云游戏通过网络传输游戏画面和玩家操作，所以高速低延迟的网络延迟是必须的，不然无法保证体验，A排除；C选项严格意义上来说只是要提供一块屏幕和云平台的接口，在现在的技术实现下有网页浏览器即可，和玩家拥有的硬件算力没有太大关系；由于云游戏的记名收费服务性质，所以是要有账号交钱才能用的，D排除；只有B选项说的是在本机上享受游戏的情况，云游戏和玩家设备硬件配置不严格相关，故选B。

3、我现在用云游戏服务能玩到什么游戏？（）

A、游戏主机游戏

B、抽卡氪金手游

C、PC电竞游戏

D、云游戏平台自己提供的游戏

参考答案：D。送分题，只要把所有选项全读一遍都能选出来。A选项的陷阱在于因为微软和索尼都有自己的云游戏平台，但它们的平台仅限于自己生态内不能互通，更不用说它们之外的Google之流；B选项的现有实现方案已经很成熟，短期内并不会“倒退”回云游戏的思路；C对云游戏来说目前要求普遍偏高，强调对抗的电竞游戏对延迟过于敏感；只有D是保险选项。

4、哪个游戏种类的运作模式和云游戏最接近？（）

A、手游

B、页游

C、电脑端游

D、TVGame

参考答案：B。常识题，A选项的手游需要在手机上安装特定游戏的app才能处理游戏数据；C类似，必须先安装一个硕大的客户端才能连到服务器上进行游戏；D完全是另外一个生态，泛指游戏主机连接电视进行游玩的主机游戏，甚至不一定需要联网；只有B这种只需要一个网页浏览器显示游戏内容的包装和云游戏最接近，哪怕网页游戏的运行代码也是由网页浏览器下载好的。

5、以下几种服务哪个最像云游戏？（）

A、爱奇艺

B、抖音

C、王者荣耀

D、虎牙直播

参考答案：A。该题略为超纲且存在陷阱。B是目前国内外最火爆的短视频平台，其主体消费内容无需订阅便可获得，pass；C是一款具体的游戏，除了该游戏的内容之外并不能玩其他游戏，pass；D的情况和B类似，虽然它具备“关注主播享受内容”的功能，但由于相同游戏主播内容的不同性，而且也有主播大都不能24小时供应内容的限制存在，服务提供的来源是他人而非服务器预先存储的数据，pass；只有A的付费看剧订阅模式和目前披露的云游戏服务模型最为类似，而且只传输画面的技术原理也相同。

6、以下几个情境里，哪种在玩真正的云游戏？（）

A、玩Xbox Play Anywhere的游戏

B、在iPad上玩PS4的《只狼：影逝二度》

C、用Chromebook玩GeForce Now的《刺客信条起源》

D、在客厅的大电视上用Steam Link玩《命运2》

参考答案：C。如果应试技巧到位，记得住这些名词的含义的话，这题也是送分题。A的Xbox Play Anywhere其实是Windows 10和Xbox One之间游戏共享和存档同步的便利特性，并非串流游戏；B选项类似于把家中主机上运行着的游戏画面传输到手持设备上，并未上云；D同理。只有C里面的GeForce Now是这些选项中唯一一个真正的云游戏平台。

7、在国内，哪种环境下享受不了云游戏？（）

A、一线城市试点区拥有不限量5G资费套餐

B、北京望京SOHO写字楼里的开放Wi-Fi

C、三线城市的多线千兆接入网吧

D、上海老城区的100Mbps光纤入户家用宽带

参考答案：B。一般来说选C的人可能会比较多，因为考虑到云游戏所依赖基础设施的建设往往距离三线城市比较远，容易产生较高的延时，不过国内头部云计算服务商数据中心建设还算比较给力，这反倒不是限制因素。A选项5G铺设完成后在SA组网下也能实现超低时延和超高速率，信号过关就不是问题；D选项100Mbps接入其实可以满足云游戏的需要，根据Google提供的ppt数据，35Mbps即可满足4K HDR@60fps的云游戏串流带宽需求；只有B这种用户众多，无线网络信号嘈杂的环境下，云游戏的体验才难以得到保证。

8、有关我在云游戏上能玩到什么游戏，谁话语权最大？（）

A、游戏开发商

B、游戏发行商

C、云游戏平台运营方

D、游戏玩家

参考答案：B。这一题其实就是在B和C两项中选，不过在云游戏的场合下，B是甲方，C是乙方。A一般并不直接参与发行平台的决定，D通常来说都是被动接受一切的苦主，除非团结声浪足够大，话语权基本为零。

9、云游戏在手机上的最大挑战会是什么？（）

A、手机的硬件处理性能

B、手机的屏幕展示能力

C、手机的游戏操作方式

D、手机的流量套餐上限

参考答案：D。这个问题其实很好想，如果前面的问题你能答对，那A和B都可以排除——云游戏和本地硬件性能基本没有关联，只需要视频解码流畅即可，要求极低；另一方面屏幕尺寸不是决定游戏乐趣的因素，参见Switch。C可以通过巧妙设计的外接实体手柄解决；对多数人而言唯一的麻烦在于流量，以4K HDR@60fps的35Mbps标准算，玩一个小时便会消耗15.75GB流量，《毁灭战士永恒》打两三个章节就用光你一个月流量套餐，感受一下。除非5G资费大幅升级，高速流量永远是掣肘手机云游戏体验的关键限制。

10、相比传统游戏方式，以下哪项不是云游戏的优势？（）

A、不需要花钱攒机购买高性能游戏硬件

B、免安装免下载，即时直接开玩

C、定期支付少量钱便可第一时间玩到所有最新3A大作

D、多人游戏中没有外挂，不能使用修改器

参考答案：C。同样是考察对云游戏概念的基础理解，云游戏只要有健壮的网络，一块显示内容的屏幕和输入设备就能进行，其他的都不是必需品；D选项里由于所有游戏数据都在云服务的数据中心上，玩家端只接收画面，所以杜绝了外挂和修改游戏的可能。而C选项则不一定对，这一点在第8题上已经有阐述了，要看发行商是否愿意入驻云游戏平台。除非你第1题就把云游戏理解成云玩家“玩”游戏……我只能说都做到这了，能不开玩笑吗。

现在来把参考答案都翻开，看一看10道客观题你做对了几题？由于云游戏的技术实现和运营模式都尚未在现实中得到过可靠的大规模使用测试，本测验并不影射云游戏的最终形态，推荐各位以适当娱乐的心态做完，有个大概了解，破除几个基本误区即可。