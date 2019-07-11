中国电信发布新一代OTN精品光网，一期覆盖128个城市

7月11日消息，在2019中国互联网大会期间，5G+数字政府论坛在京召开。在此次论坛上，中国电信对外正式发布了新一代OTN精品光网。

中国电信政企客户事业部副总经理孙健指出，当前政企客户对网络品质的要求不断提升，一直困扰政企客户的痛点问题是网络时延大、开通时限长、网络管理复杂、带宽调整困难。中国电信精确瞄准政企客户高品质网络需求，开通了新一代OTN精品光网。

孙健介绍，“新一代OTN精品光网”，具备超快开通、带宽随选、超低时延、超大速率、超高可靠、超广覆盖、业务可视、云网一体八大特点，通过物理隔离的传输网络，提供端到端主备多重保护，网络可靠性超过99.99%，助力政府构建数字化转型的基础设施。

中国电信保证七个工作日就能开通新一代OTN精品光网，设备采购三个工作日即可完成，有资源分钟级开通。同时带宽随选，可以灵活调整。中国电信提供业务门户自主服务，产品同同步提供业务门户，客户可在门户按需自主调整业务带宽，硬件满足情况下分钟级生效。

在时延方面，中国电信通过底层光网络技术升级，将骨干段时延降低10-15%；通过网络设备升级。城域网内，低带宽时延可通过大颗粒封装方式，时延降低50%以上。通过骨干直达波道，城市之间骨干单向时延将低于5ms/1000Km。13个城市本地接入单向时延低于1ms。

新一代OTN精品光网同时具备超大速率，全面兼容特性。网络资源更多300T网络容量，这等于12万个2.5G带宽业务。传送能力也更强，“100G最大速率”，相当于SDH业务，最大带宽大100G，提升40倍。全网提供2M-100G端到端通道，实现全颗粒承载。接入方式全面：STM1/4、16/64；FE/GE/10GE/100GE等等。产品支持SDH/以太/OTN多种接入方式，保证灵活接入，兼容良好。

安全方面，中国电信新一代光网采用多种保护，超高可靠。全网提供99.99%可用率；50ms自动恢复，相较于波分业务，具备端到端1+1保护，50ms自动恢复。

新一代OTN精品光网采用扁平化组网，骨干+本地两层架构，全网一期覆盖128个城市，可按需补充网络途径的244个城市端到端能力，并逐步延伸至全国。国际OTN网络已通达21个城市，实现全球化覆盖。