蚂蚁金服尹铭：相互宝与保险互补而非竞争

最新的数据显示，支付宝上的大病互助计划相互宝成员数已超过7600万。自去年上线以来，伴随着用户规模的快速增长，平台的“互助”案例也在不断增加。与此同时，各种争议也不绝于耳，蚂蚁金服保险事业群总裁尹铭近日在接受媒体采访时，一一作了回应。

未来赔审团将更专业、更了解案情

赔审团是相互宝针对争议“理赔”案件设置的解决机制，赔审的结果最终将决定是否给予救助金。首个案例在赔审员投票阶段以用户“喊停”而提前终止；第二例案例则顺利通过，申请人获得了救助金。虽然赔审结果不同，但是两个案例的争议焦点都在于成员加入时是否违反了相互宝的《健康要求》。

对于赔审的争议，尹铭认为未来相互宝相关规则越来越清晰，赔审案例就会减少，赔审争议就会越少。他表示，第二个赔审案例在投票前，赔审员需要通过案情考试，其目的就是为了让真正了解案例的、了解规则的人来参与赔审。

尹铭透露，未来案例赔审前的考试也会更严格。赔审员将会更专业，对案例更了解，真正让赔审员起到尽责、守责、负责的作用，这也是未来的趋势变化。

成员重疾发生率低于社会平均水平

相互宝公示的信息显示，相互宝目前已累计救助597名重病成员，其中42%为80后成员，是社会的中坚力量。而在日前公布的7月第一期互助公示中，待帮助成员是287人，人均分摊0.94元。待救助人数较初期明显增加，受助的癌症患者多等问题，也引起部分用户的关注。

国家癌症中心的报告数据显示，全国平均每天超过1万人被确诊为癌症，相当于平均每分钟有7个人得癌症。保监会发布的《中国人身保险业重大疾病经验发生率表》（对应25种重疾）显示，以30岁这个中位群体为参考，男性的重疾发病率是0.095%，女性为0.099%。以相互宝未来平均每期救助近300人计算，相互宝的全年重疾发病率也仅为万分之一，低于社会平均水平。

与保险产品不存在竞争

在谈及相互宝与保险关系时，尹铭表示：相互宝与保险产品不是竞争关系，而是互补。随着生活水平、经济能力的提高，人们的保障需求会越来越多、越来越高，就会为自己去配置更多、更高的保障。

“相互宝满足的是基本保障需求，能够培养大众的保障意识和习惯。但人对于保障的需求靠一款产品是满足不了的。”尹铭说。

尹铭认为，相互宝培养的是大众整体对保障的意识和习惯。对保险行业来说，每个人都知道保障产品的必要性时，一定也能够激发大众对保险产品的需求。从这方面讲，相互宝可以促进和推动保险教育和普及，以及大家对保险的认知。

如果未来成本下降，将会降低管理费

相互宝目前收取8%的管理费，用来维持产品的运营，包括产品开发、日常运营、核赔调查等。而如何实现盈利一直是行业关注的热点。对于这个问题，尹铭则再次表达了态度：不会通过相互宝来盈利。

尹铭表示，相互宝只从成功获得救助案件的互助金中收取8%的管理费。对于调查后“拒赔”的案件，相互宝无法收取管理费但依旧要付出调查成本。目前管理费还无法完全覆盖相互宝的成本。未来会通过智能理赔等手段降低成本，在实现盈亏平衡的基础上继续下调管理费。

尹铭还谈及了目前相互宝救助周期过长的问题。他表示，相互宝正在加速调查周期。从立案到有初审互助结论告知用户，在用户配合提供完整申请资料基础上，第一阶段将目标周期定在不超过30天。后续随着调查能力的提升，相互宝会力争不断缩短这个周期。