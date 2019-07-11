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无视特朗普政府警告，法国批准对美国科技公司征税3%

2019-7-11 20:02:02来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间7月11日晚间消息，据美国财经网站CNBC报道，法国参议院今日正式批准对谷歌、亚马逊和Facebook等美国科技巨头征收3%的数字税，这意味着法国政府的征税决心并未受到美国特朗普（Donald Trump）政府警告的影响。

法国今年年初就在筹备这项数字税法案，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）当时称，法国将向大约30家互联网巨头征收3%的数字税，这些公司大部分来自美国。

据悉，这项税收的征税对象为全球数字服务营收不低于7.5亿欧元（约合8.47亿美元），以及其中至少2500万欧元（约合2800万美元）来自法国的企业，税率为3%。勒梅尔预计，每年可征收约5亿欧元（约合5.65亿美元）的税款。

由于该法案预计于今日正式获得法国参议院的批准，美国政府昨日就率先采取行动，对法国发起所谓的“301调查”。美国政府认为，法国的此项税收对美国的技术公司“不公平”。美国政府还称，这一调查可能导致美国对法国实施新的关税或其他贸易限制。

但法国参议院并不畏惧美国政府的威胁，于今日正式批准了这项数字税。法国财政部长布勒梅尔说：“法国是主权国家，有权决定自己的税收规则。”他还补充说，美国和法国可以达成一致，但不是通过威胁的手段。

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